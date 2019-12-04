Власти США объяснили, почему «победили» в холодной войне СССР, но не Россию

Вашингтон, 4 декабря. Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин попытался объяснить, как США «победили СССР» в холодной войне, но почему этого не удается сделать с Россией и Китаем. По его мнению, Америка всегда инвестировала в вооружение, однако сейчас оно не способно дать преимуществ.

Вашингтон всегда делал ставку на развитие технологий, понимая, что не способен превзойти своих противников численностью, считает политик. Таким образом Соединенные Штаты смогли реализовать принципы свободы личности, право на частную собственность, подотчетность правительства. Однако за эти блага поколения платят «деньгами и кровью».

«Там, где это возможно, Соединенные Штаты платили деньгами, а не кровью. Именно на этом принципе основывалась наша политика во времена холодной войны», – цитирует РИА Новости статью Гриффина, которая была опубликована в американском издании Defense News.

Благодаря этому, по мнению Гриффина, Рональду Рейгану удалось выиграть холодную войну, так как он «пошел ва-банк с политикой», которой руководствовались все семь предыдущих лидеров страны. Советский Союз, по его словам, не смог угнаться за развитием технологий Запада.

Америка инвестировала в технологическое превосходство для обеспечения «ядерной триады». То есть авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев, которые в то время давали стране преимущество. Однако на сегодняшний день, по мнению эксперта, вооружение США отстает от разработок других стран, в том числе России и Китая.

«Побеждать — это прекрасно, за исключением того, что проигравшие отступают, переосмысливают, переобучаются и пытаются выиграть снова, в то время как победитель думает, что гонка выиграна раз и навсегда», – подводит итог Гриффин.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить соглашение о контроле над вооружениями с участием Китая. Аналогичное предложение было озвучено российской стороне. Глава США сообщил об этом решении после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом накануне саммита Альянса в Лондоне.