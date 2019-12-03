США считают, что сумели замедлить реализацию «Северного потока — 2»

Вашингтон, 3 декабря. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл полагает, что Вашингтон сумел замедлить реализацию проекта «Северный поток — 2» при помощи дипломатических методов.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам, Хейл заявил, что власти США использовали дипломатические средства, чтобы достичь цели по остановке данного проекта. Он признал, что остановить проект им не удалось.

«На данном этапе нам удалось замедлить его реализацию, но не остановить его», — сказал представитель госдепартамента.

Он озвучил точку зрения, согласно которой запуск «Северного потока — 2» будет иметь «очень негативный эффект».

«Это создаст еще один инструмент для Кремля в использовании энергетических ресурсов России для разделения Европы, дестабилизации и подрыва Украины», — заявил Хейл.

Напомним, в мае в ЕС вступил в силу документ, вносящий поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затрагивают «Северный поток — 2». Согласно новым нормам, газопроводы, проложенные из третьих стран в территориальных водах стран ЕС, должны соответствовать правилам, которые до сих пор распространялись только на наземные трубы.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком. Так, строители уложили уже свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.