Демократы определились с обвинениями по импичменту Трампу

Вашингтон, 3 декабря. Демократы обнародовали в Конгрессе США итоговый доклад расследования по импичменту президенту Дональду Трампу. Они обвиняют главу Белого дома в подстрекании украинских властей к вмешательству в будущие выборы в Соединенных Штатах.

«Президент Трамп лично или действуя через агентов в и вне правительства США подстрекал иностранное правительство, Украину, к вмешательству, чтобы извлечь выгоду для своего переизбрания», — цитирует РИА Новости предисловие к докладу, написанное от имени главы комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа.

Представители Демократической партии напомнили, что, согласно первому разделу Конституции, они имеют исключительное право на подобное расследование. При этом, по их заявлению, Трамп является первым американским президентом, который пытался помешать расследованию по импичменту. Авторы документа подчеркивают, что Трамп «напрямую бросил вызов полномочиям Палаты представителей по проведению расследования по импичменту».

Доклад состоит из 300 страниц. При этом сами авторы документа добавляют, что остаются вопросы без ответа, и обещают продолжить расследование.

Тема объявления импичмента Трампу стала обсуждаться после телефонных переговоров президента США и главы Украины Владимира Зеленского. Трампа обвинили в превышении президентских полномочий за возможное давление на Зеленского. По мнению обвинителей, президент США будто бы пытался убедить украинского коллегу начать расследование коррупционной деятельности сына бывшего вмце-президента США Джо Байдена Хантера на Украине. В обмен на это Трамп якобы обещал Зеленскому финансовую и военную помощь.

Напомним, по мнению американских политологов, Джо Байден является главным конкурентом Трампу на выборах президента, которые должны состояться в 2020 году. В середине ноября конгрессмен-республиканец Дэвин Нуньес потребовал вызвать на допрос Хантера Байдена. Однако, по мнению экспертов RT, демократы, которые контролируют нижнюю палату Конгресса, не согласятся допрашивать Хантера, поскольку его отец Джо Байден сейчас лидирует среди претендентов на позицию единого кандидата от демократов.

Отметим, во вторник Трамп заявил, что дело по импичменту в отношении него можно считать закрытым. По его слова, комментарии Зеленского относительно их июльского телефонного разговора доказывают, что действия самого Трампа не были незаконными.

Зеленский ранее сообщил, что обсуждаемый в телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления помощи Украине не был связан с темой расследования в отношении сына Байдена.