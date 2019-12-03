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Момент обрушения дома под Белгородом после взрыва газа сняли на видео

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Момент обрушения дома под Белгородом после взрыва газа сняли на видео

Белгород, 3 декабря. В Сети появилось видео, снятое после взрыва бытового газа, который произошел сегодня в жилом доме поселка Яковлево Белгородской области. На кадрах видно, как падает балкон и часть стены разрушенной многоэтажки.

Опубликованное видео было снято в первые минуты после хлопка. В результате взрыва сначала рухнула стена первых этажей, а за ней начала обрушаться остальная конструкция, пишет «Пятый канал».

На кадрах также отчетливо видно, что сорвавшийся балкон и бетонные плиты чуть не накрыли людей, стоявших внизу.

Напомним, серьезное ЧП произошло сегодня вечером на четвертом этаже многоквартирного дома. На данный момент известно, что из здания успели эвакуировать 18 человек, четверо госпитализированы с различными травмами. Пятый пострадавший, по последней информации, находится под завалами.

Информации о погибших пока не поступало. Предварительной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

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Источник: «Пятый канал»
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