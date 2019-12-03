Москва, 3 декабря. Американские военные являются незваными гостями в Сирии, а их присутствие лишь дестабилизирует ситуацию в стране, заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление президента США Дональда Трампа об американском контроле над сирийской нефтью.

Ранее Трамп заявил, что американские военные взяли под свой контроль месторождения сирийской нефти и теперь намерены делать с ней все, что пожелают.

«Судя по всему, президент США Дональд Трамп полагает, что Сирия должна теперь вечно расплачиваться с США своей нефтью за то, что они победили ИГ1. Но США никакого отношения к победе над ИГ не имеют. На ум тут же приходит эзопова муха, которая, по ее уверениям, тоже пахала. Более того, террористические очаги в Сирии продолжают тлеть лишь там, где находят поддержку американской коалиции. Я уж не говорю о том, что незваных гостей по праву сравнивают со стихийным бедствием, а военных США в Сирию никто не приглашал», — прокомментировал заявление американского президента Клинцевич.

Американские власти руками бандформирований курдов и наемников из ЧВК Blackwater в Сирии незаконно добывают нефть и отправляют в Ирак. Власти США используют бандформирования курдов и наемников, чтобы они не были под политическим давлением, поскольку здесь присутствует и элемент неконституционности, и фактор серьезных потерь.

О том, что США под видом борьбы с терроризмом преследуют в Сирии исключительно корыстные экономические интересы уже давным давно ни для кого не секрет. В Минобороны РФ также неоднократно заявляли о воровстве США сирийской нефти, публикуя спутниковые фотографии колонн бензовозов, которые уезжали с нефтяных полей Сирии под прикрытием американских военных. Доход от незаконной деятельности США в Сирии ежемесячно достигает 30 миллионов долларов. Все эти деньги переводятся на счета американских спецслужб и служащих Пентагона. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает это грубым вмешательством в суверенитет Сирии и прямым нарушением международного законодательства.

Взаимодействие США с террористами в Сирии ведется крайне активно – об этом подробно рассказывается в недавнем расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы факты работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.