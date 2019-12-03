ФАН публикует список пострадавших при взрыве газа под Белгородом 

Белгород, 3 декабря. При обрушении дома в поселке Яковлево Белгородской области пострадали пять человек, трое из них сейчас находятся в областном ожоговом центре. Источник в оперативных службах региона предоставил Федеральному агентству новостей список получивших ранение при инциденте.

При обрушении дома под Белгородом пострадали:

1. Неизвестный мужчина;

2. Ваганова Татьяна, 1953 года рождения;

3. Гребенникова Татьяна, 1975 года рождения;

4. Гребенников Иван, 1970 года рождения;

5. Севрюкова Анна, 1954 года рождения.

Двое пострадавших сейчас находятся в Яковлевской центральной районной больнице с многочисленными ушибами. Трое человек госпитализированы в областной ожоговый центр. У пострадавших диагностированы серьезные ожоги лица и дыхательных путей. Один из пострадавших сейчас находится без сознания, поэтому его личность пока установить не удалось.

Инцидент произошел на улице Шаландина в поселке Яковлево Белгородской области. Причиной обрушения стены четырехэтажного дома, предварительно, стал взрыв газа. Жильцов дома эвакуировали, на месте происшествия работают оперативные службы. Состояние пострадавших уточняется.

По данным спасателей, произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи. В зоне обрушения находятся четыре квартиры.