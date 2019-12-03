Студент из Швейцарии разгадал загадку, которую ученые не могли объяснить 100 лет

Лозанна, 3 декабря. Студент-бакалавр Федеральной политехнической школы Лозанны, расположенной в Швейцарии, смог объяснить физическое явление, которое долгое время не могли разгадать ученые. Ученик узнал, почему пузырек воздуха остается неподвижным в трубе с жидкостью, а не поднимается вверх, как, например, в бутылке с минералкой.

Ранее ученые считали, что пузырек воздуха попросту прилипает к стенке сосуда. Однако проведенные студентом исследования показали, что воздух все-таки поднимается, но очень медленно. Перемещение пузырька невозможно разглядеть невооруженным взглядом.

Кроме того, ученику удалось выявить очень тонкий слой между пузырьком и жидкостью. В этом ему помог луч света, направленный на пузырек в трубке, и анализ того, с какой интенсивностью перераспределяется свет.

По мнению исследователей, результаты исследования могут пригодиться при изучении движения жидкостей в нанодиапазоне, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее ученые Московского государственного психолого-педагогического университета исследовали механизм «хранения» слов в мозгу. Специалисты выяснили, как человеческая память сохраняет значения глаголов. По имеющимся оценкам, в среднем человек хранит в памяти несколько десятков тысяч слов, однако, чтобы отыскать нужное из них, мозгу требуется всего несколько десятых долей секунды.