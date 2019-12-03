СМИ сообщили о захвате в Ираке заместителя якобы убитого аль-Багдади

Каир, 3 декабря. Заместитель якобы убитого американскими военными главаря группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади схвачен в Киркуке, сообщает телеканал «Ас-Сумария».

По данным СМИ, речь идет о двоюродном брате «террориста №1» Хамеде Шакере Сабаа аль-Бадри, более известном как Ибн Халдун. Боевик занимался вопросами разведки в иракской провинции Салах-эд-Дин.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о «ликвидации» аль-Багдади, однако никаких неопровержимых доказательств того, что «террорист №1» был убит, США так и не представили. Многие политики и эксперты сошлись во мнении, что глава Белого дома хочет использовать фейк об «уничтожении» аль-Багдади, чтобы добавить себе очков на предстоящих президентских выборах, передавал RT.

По данным Минобороны РФ, в день, когда, по заверению американских военных, проходила «ликвидация» террориста, в воздушном пространстве над Сирией не было авиации США, и никакой достоверной информации о ликвидации аль-Багдади нет. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также сообщил, что без генетического материала главаря ИГ нет смысла говорить о его ликвидации, передавала «Газета.ру».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором привело семь причин не верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб главаря ИГ. Кроме того, выяснилось, что история о «смерти» самого разыскиваемого террориста была полностью скопирована с другой операции — по уничтожению Усамы Бен Ладена в 2011 году.

Отметим, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки ИГ. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.