Президент Украины Владимир Зеленский не видит в стране места для тех, кто поддерживает Россию или считает себя русским. Об этом он заявил в интервью для немецкого издания Spiegel.

«Есть опрос, что большинство людей (в Донбассе. — Прим. ФАН) хотят жить в России. Это неправильно. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Также есть заблудившиеся. И наконец, есть те, кто за Россию. Кто за Россию, может уехать», — сказал Зеленский.

Украинские националисты обычно выражают эту мысль проще, мол: чемодан — вокзал — Россия. Владимир Александрович по сути сказал то же самое, хоть и облек свой посыл в более изящную словесную форму. Граждан с украинским и российским паспортами Зеленский назвал «заблудившимся». За этих людей он готов бороться. А вот русскому человеку в стране делать нечего — так считает украинский гарант.

«Я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — цитирует Spiegel.

Эти слова гаранта Конституции никак не вяжутся с Основным законом, идут вразрез с фундаментальными ценностями правового государства.

Конституция Украины начинается такими словами:

«Верховная рада от имени украинского народа — граждан Украины всех национальностей…».

То есть Украина признает себя многонациональным государством, и национальная самоидентификация человека никак не влияет на объем его прав и статус гражданина.

Конституция прямо запрещает любые привилегии или ограничения по признакам политических и иных убеждений. Другими словами, человек имеет право поддерживать Россию, Соединенные Штаты, Китай или Мадагаскар — это не является основанием для его ущемления в правах.

То же самое актуально для этнических и языковых различий. Более того, специальная норма Основного закона защищает русский язык и другие языки национальных меньшинств, гарантирует их свободное развитие. Но эта норма давно уже превратилась в «мертвую». Использование русского языка на законодательном уровне ограничено бытовым общением и отправлением религиозного культа.

Зеленский обещал подумать над внесением корректив в языковой закон, но никаких подвижек в этом направлении нет. Теплилась надежда, что «строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения». Однако новые власти проявили неожиданный энтузиазм. На должность «мовного» омбудсмена назначена Татьяна Монахова — сторонник радикальной украинизации.

«Всегда была мечта взрастить, построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства — общества единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам. Монолит создают и кнутом, и пряником», — цитирует Монахову издание «Страна».

Татьяна Васильевна отстаивала свое видение на научном уровне. Она является автором докторской диссертации на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке», которую защитила в Одесском национальном университете имени Мечникова.

Во Львовской области официально запрещен культурный продукт на русском языке. Безумное решение выдержало проверку Верховным судом. И вполне устраивает команду Зеленского.

Чтобы исключить «эксцесс исполнителей», по городу Львову ходят любители Украины спортивного телосложения. За песни на русском языке они избивают музыкантов, ломают их гитары и повреждают аппаратуру.

Обиднее всего должно быть лидеру группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалоку. Его песня «Воины света» стала «одним из гимнов Майдана». Парадокс: один из «гимнов Майдана» во Львове исполнять нельзя — он написан на русском языке.

Языковой закон дает о себе знать в самых неожиданных местах. Недавно в Харькове мерились силами гранды украинского футбола: «Динамо» и «Шахтер». Фанаты киевского клуба позволили себе оскорбительные высказывания в адрес темнокожего футболиста «горняков». Также они подражали обезьянам.

Диктор по стадиону призвал зрителей прекратить эти недостойные проявления. За это объявление «Шахтер» был оштрафован на 20 тысяч гривен. Бороться с расизмом нужно исключительно на «мове».

Удручающая ситуация с правами национальных меньшинств на Украине уже давно стала предметом беспокойства соседей. Активнее всех сопротивляются венгры. Будапешт притормозил сотрудничество Киева с Североатлантическим альянсом и высказался за автономию Закарпатья. Накануне венгерские власти предложили России сотрудничество в борьбе с языковой дискриминацией на Украине.

«К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», — отметил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Будет замечательно, если и украинский президент включится в борьбу за права своих граждан.