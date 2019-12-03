Дамаск, 3 декабря. Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий возглавляемой США международной коалиции, ликвидировал главаря террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

«Командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Ахмад аль-Мухаджир ликвидирован в результате авиаудара БПЛА международной коалиции в городе Атме на северо-востоке Идлиба», — передает радиостанция.

Ранее «Хайят Тахрир аш-Шам» называлась «Джебхат ан-Нусра»1. По ряду данных, ликвидированный боевик принимал участие в подготовке боевиков террористической группировки «Асаиб Хамра».

Отметим, что действия американской коалиции в Сирии продиктованы не борьбой с терроризмом, а ликвидацией отдельных неугодных боевиков, которые по тем или иным причинам перестали быть полезными для Вашингтона. Кроме того, американские силы находятся на территории Сирии незаконно, не имея разрешения от сирийских властей или мандата ООН.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало крупное расследование в двух частях. Первая часть этого материала была посвящена журналистам оппозиционных СМИ, которые сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ1. Одним из них оказался сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Также были вскрыты подробности сотрудничества беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами.

Вторая часть продемонстрировала, что сами США ведут крайне тесное сотрудничество с террористами, оказывая им сам широкое содействие. Речь идет о подготовке боевиков американскими инструкторами, а также передаче террористам оружия и боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.