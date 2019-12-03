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Волонтеры «Лиза Алерт» провели масштабный мастер-класс в Кавказском заповеднике

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Волонтеры «Лиза Алерт» провели масштабный мастер-класс в Кавказском заповеднике

Сочи, 3 декабря. В Кавказском государственном заповеднике состоялся мастер-класс по розыску пропавших людей, организованный активистами поискового отряда «Лиза Алерт». В нем приняли участие около 150 человек, рассказало руководство заповедника.

Мероприятие прошло в рамках Международного форума добровольцев, который со 2 по 5 декабря проходит в Сочи.

«Около 150 добровольцев побывали на кордоне «Лаура» в Красной Поляне, где во вторник прошел демонстрационный показ поискового отряда «Лиза Алерт». Подобные мероприятия руководители организации проводят только раз в год — во время Форума добровольцев», – цитирует ТАСС представителей пресс-службы Кавказского заповедника.

Для того, чтобы показать, как работают волонтеры отряда, площадка и лес возле кордона были поделены на секторы, которые отражали этапы поисково-спасательной операции. В мастер-классе также приняли участие представители Южного конно-кинологического центра и кинологи МЧС.

Мастер-классом заинтересовались коллеги волонтеров из других стран, например, Великобритании, Хорватии, Австрии. Руководство заповедника в свою очередь предложило волонтерам провести совместные учения.

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Источник: ТАСС
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