Бузова вновь оказалась в центре скандала из-за конфуза со Львом Лещенко

Москва, 3 декабря. Певица Ольга Бузова вновь стала центром скандала, после того, как допустила две ошибки в фамилии Народного артиста РСФСР Льва Лещенко на музыкальной премии «Золотой хит — 2019».

Бузова выступала на концерте после Лещенко. Перед тем, как начать петь, телеведущая «Дома-2» решила произнести речь, в которой рассказала о «трясущихся поджилках»: для нее является «огромной честью» выступление после Лещенко. Но тут вышел конфуз: фамилию 77-летнего полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Бузова произнесла как Левченко.

Видео с неловкой ошибкой разлетелось по Сети. Ошибка стала очередным поводом для шуток и едких комментариев, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Некоторые отнеслись к оговорке крайне серьезно, выразив мнение, что подобное отношение к легендарному певцу может стоить Бузовой карьеры.

На три вещи можно смотреть бесконечно:

1) Вода

2) Огонь

3) Как Ольга Бузова называет Льва Лещенко Львом ЛЕВЧЕНКО ???? pic.twitter.com/rhBITbKEFq — Dmitry Blinnikov (@discojrnt) December 3, 2019

Некоторые из комментаторов усомнились в «низких умственных способностях» певицы, выразив мнение, что все это намеренная провокация с целью привлечь внимание к своей персоне.

Отметим, что на фоне скандала с фамилией Лещенко Бузова закрыла доступ к своей странице в Instagram. Ранее певица уже ограничивала доступ к аккаунту. Это было связано с другим скандалом. Тогда собственница самого популярного в России Instagram опубликовала в соцсети ролик, где она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».

Как сообщала «Газета.ру», возмущенные пользователи оставили под скандальной записью множество комментариев с осуждением за неуместное высказывание. На волне скандала продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артистка знает, о чем говорит, и делает это намеренно для привлечения внимания.