Саммит G7 2020 года пройдет в американском Кэмп-Дэвиде

Вашингтон, 3 декабря. Следующий саммит «Большой семерки» пройдет в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Это будет Кэмп-Дэвид, хорошее место, у нас будет (организован) хороший доступ для прессы», — ответил Трамп на вопрос журналиста о месте проведения следующего саммита.

Ранее власти США намеревались провести саммит G7 в Trump National Doral Resort в Майами. Однако против этого выступили несколько влиятельных конгрессменов, которые подготовили законопроект, направленный на предотвращение финансирования возможного саммита на этом курорте. Это привело к тому, что администрация Трампа отказалась от первоначальной идеи и начала искать новое место.

Как сообщалось ранее, Белый дом проведет 46-й саммит «Большой семерки» 10-12 июня 2020 года.

Напомним, что Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице заметил, что Россию могут пригласить на саммит G7 в Вашингтоне в 2020 году в качестве гостя, однако речи о восстановлении формата «Большой восьмерки» пока не идет. По его словам, возвращение РФ зависит от ситуации на Украине. В Киеве же заявили, что возвращение России в G7 станет поражением для Украины.

Российскую Федерацию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий на юго-востоке Украины 2014 года и воссоединения Крыма с РФ. Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, на котором подавляющее количество крымских избирателей и жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему называет полуостров украинской землей. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».