Госдеп США заявил о соблюдении Россией договора СНВ-3

Вашингтон, 3 декабря. Россия соблюдает свои обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил помощник главы Госдепартамента США Кристофер Форд.

«Согласно нашим оценкам, Россия по-прежнему соблюдает свои обязательства в рамках ДСНВ», — отметил он.

Напомним, что ДСНВ, более известный как СНВ-3, был подписан Россией и США в 2010 году. Действие договора истекает в 2021 году. К настоящему моменту американская сторона не приняла окончательного решения о продлении договора.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что США пытаются манипулировать данными, чтобы убедить российскую сторону в выполнении своих обязательств по договору о сокращении наступательных стратегических вооружений. При этом в МИД РФ отмечали, что Россия настроена на продление действия ДСНВ и призывает к тому же США.