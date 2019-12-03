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Госдеп США заявил о соблюдении Россией договора СНВ-3

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Госдеп США заявил о соблюдении Россией договора СНВ-3Вашингтон, 3 декабря. Россия соблюдает свои обязательства в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил помощник главы Госдепартамента США Кристофер Форд.

«Согласно нашим оценкам, Россия по-прежнему соблюдает свои обязательства в рамках ДСНВ», — отметил он.

Напомним, что ДСНВ, более известный как СНВ-3, был подписан Россией и США в 2010 году. Действие договора истекает в 2021 году. К настоящему моменту американская сторона не приняла окончательного решения о продлении договора.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что США пытаются манипулировать данными, чтобы убедить российскую сторону в выполнении своих обязательств по договору о сокращении наступательных стратегических вооружений. При этом в МИД РФ отмечали, что Россия настроена на продление действия ДСНВ и призывает к тому же США.

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