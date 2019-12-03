«Ростех» назвал заявление ФБР о российских приложениях «новой страшилкой про русских»

Москва, 3 декабря. Представитель Ростеха прокомментировал заявление ФБР, назвавшего разработанные в России приложения представляющими «потенциальную контрразведывательную угрозу». По мнению российских специалистов, информация США является всего лишь «вбросом» и новой «страшилкой про русских».

«Мы видим, что давление стало инструментом борьбы на рынке вооружений, где наши западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений», — прокомментировали заявления ФБР в Ростехе.

При этом в Ростехе заявили, что по-настоящему опасным может оказаться зарубежное ПО, которое нередко содержит «закладки», позволяющие удаленно влиять на работу компьютеров, считывать информацию и даже отключать оборудование, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее ФБР направило письмо сенатору-демократу Чаку Шумеру, в котором заявило, что все разработанные в России приложения якобы могут представлять собой «контрразведывательную угрозу». В Кремле уже ответили, что российские приложения составляют серьезную конкуренцию американскому софту.