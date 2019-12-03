Взрыв бытового газа произошел под Белгородом. ФАН-ТВ

Серьезное ЧП случилось сегодня вечером в поселке Яковлево Белгородской области. На четвертом этаже жилого дома произошел взрыв. От сильнейшего хлопка обрушилась большая часть стены здания.
Как сообщают очевидцы, из дома успели эвакуировать 18 человек, четверо госпитализированы с различными травмами: переломами и ожогами. Всего пострадало пять человек — спасатели продолжают извлекать из-под завалов жильцов дома.
На месте работают несколько бригад скорой медицинской помощи, завалы разбирают сотрудники МЧС и спецтехника.
Предварительная причина взрыва — неисправность газового оборудования.
Информации о погибших пока не поступало. На место происшествия прибыл губернатор региона, судьбу дома утром решит специальная экспертиза.
Федеральное агентство новостей следит за развитием событий в Белгородском области.