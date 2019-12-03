Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Взрыв бытового газа произошел под Белгородом. ФАН-ТВ

41
0 Оставить комментарий

Серьезное ЧП случилось сегодня вечером в поселке Яковлево Белгородской области. На четвертом этаже жилого дома произошел взрыв. От сильнейшего хлопка обрушилась большая часть стены здания.

Как сообщают очевидцы, из дома успели эвакуировать 18 человек, четверо госпитализированы с различными травмами: переломами и ожогами. Всего пострадало пять человек — спасатели продолжают извлекать из-под завалов жильцов дома.

На месте работают несколько бригад скорой медицинской помощи, завалы разбирают сотрудники МЧС и спецтехника.

Предварительная причина взрыва — неисправность газового оборудования.

Информации о погибших пока не поступало. На место происшествия прибыл губернатор региона, судьбу дома утром решит специальная экспертиза.

Федеральное агентство новостей следит за развитием событий в Белгородском области.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров