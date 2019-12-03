США раскручивали ИГ в Сирии по технологиям, отработанным на Майдане

Москва, 3 декабря. Доказательства того, что американцы учили террористов в Сирии методам информационных войн, вполне достоверны, рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

В минувший понедельник Федеральное агентство новостей выпустило вторую частью масштабного расследования, раскрывающего объемы помощи, оказываемой джихадистам группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) со стороны США. Корреспонденты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что Вашингтон является одним из главных создателей и спонсоров крупнейшей международной террористической группировки.

Коновалов в интервью ФБК «Экономика сегодня» обратил внимание, что с того момента, как ИГ1 начало стремительно наращивать влияние в Сирии и распространяться на Ближнем Востоке, стало очевидно, что все процессы в данной структуре «управляются и поддерживаются извне».

«То, как «раскручивали» эту организацию, показывало: работали профессионалы, привыкшие создавать определенный имидж по заказу, а также обеспечивать «информационное сопровождение» проекту — правильно подавать данные», — подчеркивает эксперт.

Благодаря поддержке извне, ИГ развивалось, набирало и обучало сторонников, которых использовало в войне. Вокруг грамотно шла выверенная пропаганда по западным принципам.

«Запад же в Сирии не противостоял этому по простой причине: он сам заказал и оплачивал всю эту историю», — подчеркивает Коновалов.

Источником многих фейков о якобы применении химоружия Дамаском против мирного населения стала организация «Белые каски», которую открыто спонсируют США и их сторонники по международной коалиции. Сирийские власти, Россия и Иран неоднократно предоставляли доказательства того, что «Белые каски» содействуют террористическим группировкам. В частности, «белокасочники» снимали постановочные фильмы о якобы пострадавших мирных гражданах. Для коалиции США это стало поводом ввести санкции против Дамаска, а также наносить авиаудары по территории САР.

«Чтобы понять, как США обучали подконтрольные террористические группировки и банды вести информационные войны на Ближнем Востоке, достаточно обратить внимание на убитого в ноябре Джеймса ле Мезюрье. Именно он по заказу США организовал в Сирии «Белые каски», чтобы годами исполнять заказы Вашингтона. И делалось это по западным лекалам — четко прослеживался сценарий, инфоповод и конечная цель каждого скандала, которые организация ле Мезюрье организовывала», — обращает внимание эксперт.

В частности, он напомнил про авиаудар США по сирийскому аэродрому, где находилась техника сирийской армии. Удар был нанесен после выхода «фильма» «Белых касок», в котором Дамаск обвинили в химической атаке на мирных жителей. Причем в последствии стало ясно, все кадры данного «фильма» постановочные.

Эксперт отметил, что, благодаря поддержке США, рядовая террористическая группировка превратилась в мощную мировую организацию.

«Если проанализировать, ИГ выстраивалась по многим общепринятым правилам Запада. В том числе, и по технологиям Майдана. К примеру, формировать «либеральных» сторонников внутри государств для продвижения своей повестки и подрыва стран изнутри — прием, разработанный США для «оранжевых» революций. То есть Штаты — истинный хозяин, спонсор и вдохновитель ИГ, и доказательств этому будет все больше», — резюмировал Коновалов.

Напомним, ранее ФАН опубликовал первую часть собственного расследования, рассказывающего о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Как сообщил ФАН бывший пропагандист ИГ, пожелавший остаться анонимным, отрабатывающий деньги западного спонсора Коротков был связан как с американцами, так и с террористами, базирующимися в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.