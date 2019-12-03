Актер Сухоруков объяснил, почему «Брата 3» никогда не будет

Москва, 3 декабря. Продолжения культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» никогда не будет. Если и снимут «Брат 3», то это будет совершенно новый фильм, заявил актер Виктор Сухоруков.

В фильмах «Брат» и «Брат 2» Сухоруков исполнил роль брата главного героя Данилы Багрова ― Виктора. По его словам, съемки сиквела стали невозможны уже в 2002 году после смерти Сергея Бодрова ― исполнителя главной роли.

Сухоруков признался, что пытался «воскресить» Данилу Багрова с помощью цифровой копии. Однако после смерти режиссера Алексея Балабанова в 2013 году стало понятно, что надежды на продолжение ленты нет.

«Это история Алексея Балабанова и Сергея Бодрова. Без этих двух людей продолжение невозможно. Это будет не продолжение, а другой фильм. О продолжении «Брата 2» забудьте», ― заявил Сухоруков в комментарии радио Sputnik.

Актер прокомментировал планы шоумена Стаса Барецкого снять фильм «Брат 3. Младший». Сухоруков заявил, что этот проект не имеет ни малейшего отношения к «Брат» и «Брат 2», пишет RT.

«Это все баловство, и к Балабанову, Бодрову и фильму «Брат» никакого отношения не имеет. И я уже туда не пойду. Пусть без меня снимают», ‒ подчеркнул актер.

Ранее Сухоруков рассказал, что боялся остаться актером одной роли после съемок в картинах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Однако, добавил он, то, что многие поклонники чаще всего ассоциируют его именно с образом Виктора Багрова, не обижает.