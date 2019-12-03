Национальный центр помощи принимает участие в Форуме добровольцев в Сочи

Сочи, 3 декабря. Более 50 волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям принимают участие в Международном Форуме добровольцев-2019, который стартовал во вторник в Сочи.

В первый день форума волонтеры Национального центра провели занятие по правилам организации поисково-спасательной операции детей.

Кроме того, на стенде Национального центра помощи состоялись мастер-классы для волонтеров. Их провели руководители поисково-спасательных отрядов. Один из мастер-классов был посвящен основам оказания первой помощи пострадавшему ребенку.

Стенд Национального центра в первый день работы посетило множество гостей форума из России и иностранных государств. Одним из первых гостей стенда стала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Она пообщалась с волонтерами, которые рассказали о социальных проектах Центра, направленных на оказание помощи детям.

Еще одним почетным гостем Центра стал первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко. Он пообщался с волонтерами, которые рассказали о новых проектах.

Так, в 2019 году Национальный центр получил 2698 заявок от родителей или родственников пропавших детей, из них 2113 детей было найдено при участии волонтеров. Участники форума поделились опытом масштабных учений по поиску пропавших детей в трех федеральных округах.

Отдельное внимание в ходе общения было уделено и безопасности детей в Интернете. Волонтеры рассказали про программу «Месяц безопасного Интернета» и представили новую идею ― специальный ящик для смартфонов, в который дети в ходе уроков в школах смогут убрать гаджеты и не отвлекаться от занятий. В ходе пилотного проекта «Мир вокруг» такие ящики Национальный центр планирует установить в ряде российских регионов, первый из которых ― Московская область.

Ранее в сентябре 2019 года Министерство просвещения РФ рекомендовало всем российским школам ограничить использование смартфонов детьми в ходе образовательного процесса. Напомним, что по данным ВЦИОМ 73% россиян поддерживают идею об ограничении использования смартфонов в школах во время занятий.

В среду, 4 декабря, Национальный центр помощи проведет секцию «Здоровье и безопасность детей: проекты волонтеров». В секции примет участие председатель попечительского совета Национального центра Елена Мильская, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, начальник главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Роман Романенко, директор департамента спасательных формирований МЧС России Игорь Кутровский.

В ходе секции Национальный центр подпишет соглашение о сотрудничестве с «Юнармией». Для всех юнармейских лагерных смен в 2020 году волонтеры Национального центра проведут уроки безопасного Интернета на основе специально подготовленных центром учебных пособий.

Национальный центр подпишет еще одно важное соглашение о сотрудничестве ― с Цифровой долиной Сочи. Цифровая долина подготовила для Национального центра пилотный проект по использованию мессенджера «Серафим». Сервис позволит волонтерам оперативно получать данные геолокации, загружать топографические карты и обмениваться информацией. Система будет подключена к ситуационному центру Национального центра помощи, что позволит при необходимости экстренно привлекать волонтеров из других регионов. Также 4 декабря состоится урок безопасного Интернета для всех волонтеров форума.