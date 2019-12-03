Штампующий фейковые «расследования» Навальный не брезгует никаким деньгами ― сенатор

Москва, 3 декабря. Блогер Алексей Навальный получает деньги из-за рубежа в качестве гонораров за свои «расследования». Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Федеральное агентство ранее сообщало, что заказное «расследование» о главе ВТБ Андрее Костине принесло Навальному около пяти миллионов рублей. Гонорар Навальный получил в биткоинах – из-за рубежа на кошелек основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (признанного иностранным агентом) пришли 10 биткоинов.

Отмечается, что деньги были сняты со счета именно в тот день, когда Навальный опубликовал материалы о Костине. Подобные переводы происходят не впервые и не являются неожиданностью для блогера – как правило, вскоре после получения денег Навальный с семьей вылетает на отдых за границу.

На апрель 2019 Навальный получил 62 миллиона рублей биткоинами. Из них 47 миллионов были потрачены на заграничные поездки.

«Конечно, здесь прослеживается определенная связь. Навальный же живет на это. Он получает деньги из-за рубежа. Навальный относится к той плеяде людей, которые зарабатывают на политике. Нельзя сказать, что это честный заработок. Он позиционирует себя борцом с коррупцией, при этом не брезгует никакими деньгами. Он ничего не делает бесплатно. И слово «бесплатно» в данном случае ключевое. То, чем занимается Навальный, ничего не имеет общего с реальной политикой, порядочностью и здравым смыслом», — приводит слова сенатора Nation News.

Напомним, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники ФБК с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Кроме того, Минюст РФ внес ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации.