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Украинский МИД попросил НАТО обратить внимание на черноморский регион

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Украинский МИД попросил НАТО обратить внимание на черноморский регион

Лондон, 3 декабря. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время «круглого стола» в преддверии саммита лидеров стран НАТО, который состоялся в столице Великобритании, призвал не упускать из внимания черноморский регион.

По мнению Пристайко, в настоящее время в центре внимания НАТО находится север Европы, балтийские страны. Черноморский же регион безопасен благодаря присутствию НАТО в роли Турции, которая имеет «ключи к Черному морю».

«Если мы потеряем концентрацию из-за других приоритетов – южная Европа, другие части света, то мы останемся одни, и этого бы хотелось избежать», — заявил дипломат.

Кроме этого Пристайко посетовал на то, что страна не вступила в НАТО, но самостоятельно «защищает восточный фронт», пишет РИА Новости.

Напомним, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО, но пока конкретных сроков для вступления нет.

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Источник: РИА Новости
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