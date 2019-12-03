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Четыре человека пострадали при обрушении стены жилого дома под Белгородом

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Четыре человека пострадали при обрушении стены жилого дома под Белгородом

Белгород, 3 декабря. Четыре человека пострадали при обрушении стены жилого дома под Белгородом после взрыва бытового газа, сообщили в экстренных службах.

По данным спасателей, произошло обрушение стены дома с четвертого по первый этажи. В зоне обрушения четыре квартиры. Четыре человека пострадали, двое из них получили ожоги. Предположительно, под завалами могут оставаться люди.

«Глава района Андрей Чесноков вместе с экстренными службами находится на месте. Информация по происшествию уточняется», — сообщает «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел на улице Шаландина в поселке Яковлево Белгородской области. Причиной обрушения стены четырехэтажного дома стал взрыв газа. Жильцов дома эвакуировали, на месте происшествия работают оперативные службы. Состояние пострадавших уточняется.

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