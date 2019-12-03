Дороги Туниса признаны одними из самых опасных в мире

Тунис, 3 декабря. В результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 26 человек. Автобус с туристами опрокинулся, когда совершал рейс из столицы Туниса в город Айн-Драхам, который расположен северо-западе республики. В момент ДТП в автобусе находились 43 человека. В результате ДТП погибли 26 туристов, еще 17 человек получили ранения и были госпитализированы.

????INFO - #Tunisie : Au moins 26 jeunes adultes sont morts dans un accident de bus survenu aujourd'hui en #Tunisie dans une région montagneuse prisée des touristes locaux, un drame de la route qui constitue l'une des pires catastrophes du genre dans le pays. pic.twitter.com/dbYOaUeYky — FranceNews24 (@FranceNews24) 1 декабря 2019 г.

Гибель туристов в ДТП в очередной раз напомнила о серьезных проблемах с безопасностью движения на дорогах Туниса. По данным тунисского издания Webdo, что республика находится на 138 месте из 180 стран в рейтинге Всемирной организации здравоохранения по уровню смертности от ДТП.

Согласно рейтингу, на 100 тысяч жителей Туниса приходится 24 человека, которые погибают в результате ДТП. Данная статистика является следствием неудовлетворительного состояния автомобильных дорог и несоблюдение правил дорожного движения.

Только в 2019 году в Тунисе произошло более пяти тысяч ДТП, в результате которых погибли 999 человек, более 7,3 тысячи человек получили серьезные травмы.