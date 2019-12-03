Экс-депутат Рады напомнил о годовщине «начала конца» успешной Украины

Киев, 3 декабря. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко напомнил о годовщине «начала конца» успешной Украины. 15 лет назад, 3 декабря 2004 года, Верховный суд Украины вынес решение, согласно которому признал результаты второго тура президентских выборов недействительными, тем самым положив начало разрушения конституционного порядка в стране.

«Но именно эта ситуация заложила нынешнее положение дел в Украине — начало конца некогда богатой, процветающей, успешной страны», — так в Facebook отреагировал на «юбилей» Алексей Журавко.

Напомним, во втором туре выборов, состоявшемся 21 ноября, Виктор Янукович с перевесом в 2,7% победил Виктора Ющенко. Несогласные с итогами президентской гонки сторонники Ющенко вышли на улицы, чтобы повлиять на результаты.

Правоохранительные органы не установили фактов массовых фальсификаций и нарушений, но несмотря на это суд принял незаконное решение о проведении третьего тура голосования.

«Принятое решение было антиконституционным и антизаконным. Но на нем настояли западные кураторы Ющенко. В итоге, как вы помните, Ющенко победил в 3-м туре голосования и стал президентом Украины. Ушел он с позором, получив рекордно низкий процент одобрения и поддержки со стороны украинцев под конец своего президентского срока – около 5%», — заявил Журавко.

Как считают многие в сегодняшней Украине, именно это судебное решение положило начало беззаконию и неразберихе, продолжающимся до сих пор.