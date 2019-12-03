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США сами дискредитировали себя в Сирии грязными связями с ИГ, заявил Коротченко

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США сами дискредитировали себя в Сирии своими грязными связями с ИГ, заявил Коротченко

Москва 3 декабря. Сотрудничество с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 полностью дискредитировало политику США в Сирии, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, ставка на боевиков ужа давно превратилась в стандартный элемент внешней политики США.

«Американцы создали «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), а в Сирии — ИГ1, террористов которых Вашингтон использует для защиты своих национальных интересов», — подчеркнул он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, 2 декабря, Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством». Один из бывших членов террористической группировки, назвавшийся Малифом, в беседе с ФАН признался, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Более того, по его словам, он лично принимал участие в выгрузке целой партии грузов, которую Белый дом отправил в сирийскую деревню Дженеэйну. 

В первой части расследования раскрывалась связь ИГ с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. По данным источников ФАН, Коротков способствовал утечке персональных данных российских военных в открытый доступ, а взамен получал от террористов сведения для своих фейковых расследованиях. При этом заказчиком этих лживых материалов были США. Ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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