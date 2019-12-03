Турция пытается легализовать военную поддержу ПНС Ливии в обход оружейного эмбарго

Москва, 3 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подписание «меморандума о взаимопонимании» между Турцией и террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

27 ноября в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главарем террористов ПНС Ливии Файезом Сарраджем, по итогам которой были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море».

Захарова подчеркнула, что данный меморандум вызвал беспокойство со стороны властей Греции, Кипра и Египта. При этом в МИД Турции заверили, что подписанные с Триполи соглашения соответствует международному праву, однако Греция и Кипр считают, что меморандум нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Официальный представитель МИД РФ также добавила, что меморандум свидетельствуют о попытках Турции легализовать военную поддержку ПНС Ливии в обход оружейного эмбарго.

«Его появление дало основание для утверждений о попытках Турции легализовать свою военную поддержку правительства в Триполи в его противостоянии с Ливийской национальной армией», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саламе выражал озабоченность в связи с подписание меморандума между Турцией и террористами ПНС Ливии. При этом Саламе отмечал, что соглашения могут сорвать предстоящую встречу в Берлине, на которой будет обсуждаться урегулирование ливийского кризиса. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона рассчитывает на благоразумие властей Турции и ПНС Ливии, а также надеется, что Анкара и Триполи не будут предпринимать шаги, которые негативно отразятся на текущей ситуации в республике.