Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова — главное высшее учебное заведение страны — в этом году отмечает 265-летний юбилей. С 1992 года его возглавляет Виктор Садовничий. Академик РАН видит свой патриотический долг в воспитании талантливой молодежи и развитии вверенного ему университета.

Виктор Садовничий — известный во всем мире ученый. Он специализируется на информатике, механике и прикладной математике. Виктор Анатольевич за годы научной карьеры написал более 300 научных работ, значительная часть из них — монографии и учебные пособия. Он разработал модели математического обеспечения космических тренажеров, которые способны имитировать невесомость в земных условиях. На таких тренажерах обучаются космонавты как в России, так и за рубежом.

Успехи Садовничего на посту ректора не остались незамеченными. Он лауреат множества престижных государственных наград, среди которых Государственная премия Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» (Виктор Анатольевич — полный кавалер), а также множество других премий.

Механико-математический факультет МГУ Садовничий окончил в 1963 году. С тех пор его жизнь неразрывно связана с этим университетом. Сначала он работал ассистентом, позже — доцентом кафедры теории функций и функционального анализа, потом — деканом матмеха. А в 1992 году он стал ректором главного вуза страны.

Ректор МГУ часто выступает в поддержку патриотических инициатив. Одним из последних таких предложений стало строительство главного Храма Вооруженных сил России, символизирующего единство армии, народа и церкви. Храм строится на народные пожертвования, и Садовничий надеется, что строительство объединит самых разных людей.