Сирия, 4 декабря. США и SDF**** понесли потери в живой силе в результате взрыва у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Завершилось тринадцатое совместное патрулирование районов на севере САР силами Турции и РФ. Восемь человек пострадали под огнем курдских боевиков в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжили работу на окраинах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли боевикам на юго-востоке Идлиба; обеспечили открытие гумкоридора в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: понесла потери под ударами САА в Южном Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: вступили в противостояние с протурецкими силами в северной части Ракки; открыли огонь по городу Азаз на севере Алеппо; как и США, понесли потери в результате взрыва у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: совместно с военными полицейскими РФ завершили тринадцатое совместное патрулирование территорий на севере САР; потеряли одного из турецких солдат при взрыве к западу от Тель-Абьяда в Ракке; лишились еще двух военных в стычках с РПК на севере САР и Ирака.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в восточной части Дейр-эз-Зора; продолжает стягивать силы к нефтяным месторождениям на востоке САР.

Провинция Алеппо

На северо-востоке региона прошло тринадцатое совместное патрулирование территорий сотрудниками военной полиции РФ и турецкими военными. По данным российского Министерства обороны, союзники обследовали территории восточнее города Кобани под прикрытием военных самолетов ВКС РФ.

Стало известно об открытии гуманитарного коридора к юго-западу от Аль-Баба у населенного пункта Абу аль-Зандин. Новостной портал Midline-News сообщал о том, что возобновление движения через КПП позволит гражданскому населению свободно переходить на территории, освобожденные правительственными войсками.

В оккупированных силами вооруженной оппозиции районах Западного Алеппо прогремел взрыв. Как передавал Twitter-канал (GABchaag10), автомобиль одного из местных жителей подорвался на мине в населенном пункте Анадан, что привело к ранению ряда гражданских лиц. Предполагается, что к установке СВУ имеют отношение члены одной из антиправительственных бандгрупп, противостоящих «Джебхат ан-Нусре»1***, под контролем которой находится населенный пункт.

Во второй половине дня возобновились перестрелки на севере провинции. Военный источник в Twitter (mohmad_rasheed) сообщал о том, что курдские радикалы спровоцировали ответную реакцию протурецких сил, открыв огонь по городу Азаз. Как отмечалось, жертвами обстрела стали не менее восьми гражданских лиц. Позднее Отряды народной самообороны (YPG) также заявляли о вылазках в зонах контроля союзников Турции у деревни Абла и убийстве пяти протурецких бойцов.

Телеканал Syria TV сообщал о новом обстреле исламистами окраин Алеппо — под ударом оказалось поселение Вадихи, в результате чего погиб ребенок.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки западная коалиция и действующие в ее интересах курдские вооруженные формирования продолжили стягивать силы в восточные районы Сирийской Арабской Республики (САР), богатые энергоресурсами. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (Sy_intelligence), союзники перебросили подкрепления на восток Хасаки и Дейр-эз-Зора, заявив о необходимости защиты нефтяных месторождений. Однако, как известно, целью США является добыча и вывоз нефти из САР.

Во второй половине дня США и SDF понесли потери в результате детонации СВУ на пути следования их военного конвоя. Инцидент произошел неподалеку от месторождения Аль-Омар и привел к гибели двух курдских радикалов и ранению семи американских солдат. Кроме того, «демократические силы» лишились двух боевиков во время налета неизвестных, предположительно из числа подпольных групп «Исламского государства». Так, сперва был обстрелян автомобиль курдских радикалов у деревни Аль-Джина, а позднее группа вооруженных людей напала на члена SDF в населенном пункте Аль-Хиссан севернее Дейр-эз-Зора.

Над восточными районами провинции были замечены военные самолеты международного альянса. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщал о том, что боевые вылеты состоялись недалеко от городов Шхиль и Ас-Сувар, занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF).

Провинция Идлиб

На юге Идлиба в течение дня продолжились вооруженные стычки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов незаконных бандгрупп. Информационный портал Anna News заявлял о том, что боевики «Джебхат ан-Нусры» не переставали провоцировать столкновения с САА. Так, «Тахрир аш-Шам» нанесла удары по населенному пункту Аль-Мушайрифа. В свою очередь правительственные войска открыли огонь по позициям джихадистов, нанеся им урон как живой силе, так и в военной технике.

Поступали данные о столкновениях между силами САР и боевиками формирования «Аль-Фатх аль-Мубин» недалеко от деревень Сарудж и Рас аль-Вард. Интернет-портал Step News Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, заявлял о повреждении танка САА и захвате окраин поселений, однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

ВВС Сирии и ВКС РФ накануне продолжили работу в оккупированных районах «Большого Идлиба», атакуя военные объекты джихадистов на подступах к населенным пунктам Катра, Тель-Дамм, Ат-Тина, Сахаль и Расм аль-Вард.

Провинция Ракка

На северо-западе Ракки вновь разворачивались столкновения между курдскими радикалами и протурецкими силами. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27), артиллерия ВС Турции нанесла удары по опорным пунктам Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях поселения Курсан. В качестве ответных действий войска Турецкой Республики открыли огонь по укрепрайонам РПК, уничтожив несколько позиций.

Сообщалось о перестрелках в приграничной зоне, как в Сирии, так и в соседнем Ираке. Минобороны Турции сообщало, что минометные удары курдских радикалов привели к гибели двух турецких солдат. Кроме того, еще один военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля Kirpi на СВУ, о чем сообщал Twitter-канал (North_Syrians).

Вечером стало известно об обнаружении еще одной братской могилы в административном центре региона. Новостной портал Al Nour передавал, что из захоронения в квартале Аль-Макаб были извлечены тела четырех человек. Отмечалось, что они принадлежали к числу гражданских лиц, убитых во время авианалетов ВВС международной коалиции во время битвы за Ракку.

1 Организация запрещена на территории РФ.