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Диетолог назвала опасной для здоровья селедку под шубой 

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Диетолог назвала опасной для здоровья селедку под шубой 

Москва, 3 декабря. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую опасность для здоровья может представлять селедка под шубой, и посоветовала, чем заменить этот салат на новогоднем столе.

Специалист обращает внимание, что любимый новогодний салат имеет высокое содержание жиров и углеводов. Данное сочетание продуктов может нанести вред организму, особенно тем, у кого высокий гликемический индекс, передает «Политика сегодня».

Используемые в салате овощи при термальной обработке выделяют крахмал, который увеличивает уровень глюкозы в крови.

«Уровень глюкозы резко вырастает, потом резко падает и возникает чувство усталости», — рассказала Соломатина.

Наличие майонеза может навредить людям с преддиабетическим состоянием или диабетом, а сама соленая сельдь не является полезной для гипертоников.

Врач советует отказаться от селедки под шубой и выбрать для праздничного стола овощной салат, приправленный растительным маслом. 

Диетолог назвала опасной для здоровья селедку под шубой 

Ранее известный диетолог Елена Мотова рассказала «Газете.ру», что согласно последним исследованиям, «люди в нашей стране питаются отвратительно». Она обратила внимание на тот факт, что чуть больше четверти людей из исследования Росстата потребляли достаточно рыбы и использовали йодированную соль. Почти половина не ест достаточно фруктов и овощей. Почти 40% людей физически не активны. 

Говоря о самых опасных пристрастиях россиян, диетолог отметила, что в рационе жителей РФ очень много продуктов глубокой переработки. Колбасу, сосиски, копчености и другие продукты переработки мяса 75% российских мужчин едят практически ежедневно. В 2015 году ВОЗ отнесла мясные продукты промышленного производства к канцерогенным для человека.

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Источник: Политика сегодня
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