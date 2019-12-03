Сирия, 3 декабря. Под обстрелом боевиков к югу от города Алеппо погиб ребенок. Террористы ИГ1 заявили о вылазке на позиции САА на востоке провинции Хомс. Курдские радикалы возобновили подпольную деятельность в северной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии активизировали боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по военным объектам джихадистов на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции САА в восточной части провинции Хомс.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: сообщили об убийстве пяти протурецких бойцов в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Несмотря на действующий на линии соприкосновения сил режим прекращения огня, боевики исламистских бандгрупп продолжают обстреливать мирные кварталы административного центра региона и его окрестности. По информации телеканала Syria TV, на этот раз под ударом исламистов оказалась деревня Вадихи к югу от Алеппо. Ракета, выпущенная со стороны позиций боевиков, отряды которых дислоцируются на западе провинции, уничтожила жилой дом, в результате чего погиб ребенок. Кроме того, ранения также получила мать убитого и двое его братьев. Напомним, в рамках российско-турецкого меморандума от 17 сентября на границах «Большого Идлиба» была сформирована демилитаризованная зона, в границах которой боевые действия запрещены. Однако повторяющиеся обстрелы со стороны джихадистов вынуждают военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) открывать ответный огонь.

Тем временем курдские радикалы вновь активизировали подпольную деятельность в районах, подконтрольных протурецким формированиям. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), Отряды народной самообороны (YPG) провели налет на один из опорных пунктов союзников Турции в деревне Абла, который обернулся гибелью пяти и ранением еще нескольких ополченцев.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» заявили о новой вылазке на востоке провинции Хомс в районе пустыни Бадия аш-Шам. Twitter-канал (MoussaNDT) заявляет, что боевики террористической группировки организовали нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) к югу от города Эс-Сухне и якобы захватили в плен двух солдат правительственных войск. Тем не менее пока эти данные нуждаются в официальном подтверждении. Большинство военных экспертов связывает до сих пор продолжающиеся атаки ИГ в пустынных районах Хомса и Дейр-эз-Зора с близостью американской военной базы «Ат-Танф». Напомним, неоднократно поступали свидетельства того, что на оккупированной США территории свободно действуют боевики различных антиправительственных бандформирований.

Провинция Идлиб

В южной части региона продолжаются вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и «Тахрир аш-Шам». Оппозиционные интернет-порталы публикуют неподтвержденную информацию о том, что в результате обстрела исламистами города Аль-Мушайрифа был убит один из сирийских солдат. Тем не менее пока эти сведения нуждаются в проверке.

Тем временем боевые вылеты в поддержку сил САР на границах «Большого Идлиба» осуществляют ВВС Сирии и ВКС России. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), авиация союзников атакует расположения боевиков на подступах к населенным пунктам Аль-Хасс, Маарет ан-Нуман, Кан-Сафр и Исхим.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (mohmad_rasheed) сообщает о возобновившихся перестрелках на северо-западе провинции. В ответ на провокационные обстрелы со стороны радикалов артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»1*** и подконтрольных ей бандгрупп на окраинах населенных пунктов Ас-Сирмания и Дувейр аль-Акрад. По данным информационного портала Step News Agency, правительственные подразделения, дислоцирующиеся в районе города Джурин, также атакуют военные объекты противника недалеко от деревень Бейт ар-Рас, Аль-Бадрия и Аль-Арима в долине Аль-Габ. Информация о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.