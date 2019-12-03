В Роскомнадзоре хотят усовершенствовать антипиратские законы

Противодействие распространению пиратства обсудили на круглом столе в Москве, посвященном проблеме защиты интеллектуальной собственности и цифрового контента в Интернете, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе дискуссии эксперты и представители госструктур обсудили основные тенденции развития сферы интеллектуальной собственности в цифровой среде, сохранение авторства в Интернете и совершенствование антипиратского законодательства.

Первым выступил зарубежный гость — гендиректор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри. По его словам, главный вклад данной структуры в решение проблемы пиратства — создание бизнес-моделей, делающих контент доступным с наименьшими затратами, что позволяет людям законно покупать программы, смотреть фильмы и так далее.

«При этом, конечно, мы видим революцию в ретейлинге, — констатировал докладчик. — Из розницы пропадают даже книжные магазины, исчезает посредник. Возникает проблема контрафакта в Интернете, в том числе — использование чужих товарных знаков. Мы сделали, так чтобы нельзя было регистрировать домены, подделывающие товарные знаки».

В свою очередь руководитель Роспатента Григорий Ивлиев заявил о том, что у России нет в патентной сфере некого «особого пути».

«Мы находимся в общемировом тренде, мы развиваемся по одному пути. Важно понимать, что же нашим гражданам и бизнесу дает цифровая среда. Наша задача — сделать так, чтобы научные достижения со всего мира были доступны в нашей стране. С нами работают около 40 крупнейших компаний из разных сфер», — рассказал он.

По словам Ивлиева, необходимо создать информационно-аналитическую систему на базе нейротехнологий.

«Мы постепенно все переводим в электронный вид. Элементы этого уже работают», — отметил глава Роспатента.

При этом, по мнению спикера, важно распространить русский язык на все системы.

«Продвижение русского языка делает доступными для всего мира источники, которые родились на русском языке. А это не только наша страна — это миллионы людей по всему миру!» — уверен он.

Завершая свое выступление, Ивлиев добавил, что в перспективе появится возможность самому правообладателю блокировать пиратский контент, нарушающий его права на интеллектуальную собственность.

Директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова обратила внимание на то, что пока ни одно государство не смогло добиться полного искоренения пиратства. Она также отметила, что ответственность может быть распространена не только на владельца ресурса, но и на хостинг.

«Проблемы связаны с возрастающими техническими возможностями пиратов. Это и возможность быстро и с минимальными затратами перенести контент, а также анонимность владельцев пиратских ресурсов. Традиционной проблемой являются экранные копии фильмов. Минкультуры разрабатывает законопроект, запрещающий любые аудио- и видеозаписи во время показа фильмов вне зависимости от цели», — сообщила она.

О необходимости совершенствования законодательной базы говорил в своем докладе заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Законодательная база постоянно меняется, реагируя на новые вызовы и угрозы. Это и блокировка, и удаление ссылок на заблокированные сайты из выдачи поисковых систем. Правообладатель в случае обнаружения нарушения своих прав обращается с суд, который направляет соответствующее решение в Роскомназдор. У нас полностью отсутствует бюрократические элементы, что обеспечивает оперативность: сайт блокируется в течение суток, а зачастую — за несколько минут», — заметил он.

По его словам, за отказ удалить пиратский контент блокируются десятки тысяч сайтов.

«Для постоянной блокировки правообладатель должен дважды выиграть суд. Разблокирование в таком случае уже невозможно даже в случае удаления владельцем ресурса пиратского контента. Также блокируются копии, «зеркала» заблокированных сайтов. В результате многофакторного воздействия сайты становятся не только недоступны, но и пропадают из поисковой выдачи. РКН успешно борется с пиратскими ресурсами, что приводит, в частности, к росту выручки от проката кинофильмов, в том числе — российского кино», — заметил Субботин.

Участники круглого стола пришли к выводу, что немаловажное значение в борьбе с пиратством должна играть разработка действительно удобных легальных ресурсов. Некоторые докладчики признавались, что сами иногда пользуются сайтами, размещающими пиратский контент, из-за того, что не могут найти непиратскую альтернативу.