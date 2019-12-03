Автобус с рабочими птицефабрики сошел с трассы в Тюменской области

Тюмень, 3 декабря. Авария с участием автобуса произошла на трассе в Тюменской области. По информации Госавтоинспекции, в происшествии пострадало 6 человек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром во вторник, 3 декабря. Автобус, перевозивший работником птицефабрики съехал в кювет.

«В седьмом часу утра на седьмом километре автодороги Тюмень — Ялуторовск — Денисово — Архангельское в Ялуторовском районе автобус ПАЗ съехал в кювет. По предварительным данным, водитель не учел дорожных и метеорологических условий при выборе скорости и не справился с управлением. В аварии пострадали 67-летний водитель и пятеро пассажиров — женщины 22, 45 и 55 лет, мужчины 22 и 48 лет. Они получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области изданию 72.ru.

Автобус перевозил 20 человек, которые ехали на птицефабрику в селе Онохино в Тюменском районе из сел Исетского района. Часть пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как сообщают СМИ, в селе Онохино находится птицефабрика «Пышминская».

Во вторник, 3 декабря, в Воронежской области опрокинулся автобус, следовавший из Днепропетровска в Ростов-на-Дону. Автобус препятствует проезду других транспортных средств, в результате чего на трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка. В происшествии пострадало 17 человек, двое из которых госпитализированы.