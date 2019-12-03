За отказ воевать с народом в Боливии готовят арест генерала Калимана

Боливийский адвокат Омар Дуран подал жалобу на бывшего главу вооруженных сил страны генерала Уильямса Калимана. Об этом сообщает находящийся в Ла-Пасе корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Калимана обвиняют в коррупции и нарушении служебных обязанностей, так как во время бушующих в стране беспорядков он долгое время не соглашался выводить военнослужащих на улицы крупных городов и поддерживать тем самым новую власть.

«Мы подаем жалобу на Калимана за нарушение служебных обязанностей, взяточничество и другие преступления, которые будут рассмотрены при расследовании его бездействия во внутренних беспорядках после отставки бывшего президента Эво Моралеса», — сказал Дуран.

Адвокат пояснил, что если бы Уильямс Калиман прислушался к руководству проамериканского Генерального штаба, то мог предотвратить акции протеста сторонников ушедшего в отставку президента Моралеса. Однако генерал долго время не отдавал приказа военным и не слушал глав полицейских управлений, перешедших на сторону оппозиции.

Дуран подчеркивает, что бывший военный начальник косвенно виновен в причинении экономического ущерба государству, так как «скрывающиеся под личиной протестующих преступники» устроили несанкционированные демонстрации протеста.

«Калиман связан с правительством Эво Моралеса, с которым он и в настоящее время поддерживает связь», — заключил адвокат.

Но на Калимане новая проамериканская власть решила не останавливаться и продолжает чистки в рядах сторонников социалиста Эво Моралеса. Так, в понедельник назначенный новый властью прокурор Рональд Чавес сообщил, что сотрудники Департамента прокуратуры города Ла-Пас задержали бывшего главу Верховного избирательного суда (TSE) Идельфонсо Мамани. Он обвиняется в организации президентских выборов 20 октября, на которых победил Эво Моралес, что не понравилось США.

Как стало известно, в минувшую пятницу 29 ноября Мамани еще работал и принимал заявки от населения. Однако его уже «вели сотрудники прокуратуры».

«Как только он завершил прием заявок в 12:30, выданный прокуратурой ордер на арест был исполнен», — пояснил Чавес.

Последние несколько дней Идельфонсо Мамани приходилось жить в гостинице, так как он не мог вернуться в свой дом из-за постоянных угроз со стороны вооруженных правых радикалов, захвативших сейчас власть в Боливии.

«Он (Мамани. — прим. ФАН) упомянул, что ему пришлось покинуть свой дом, так как он боялся за свою жизнь», — сказал назначенный прокурор.

11 ноября командующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман потребовал от главы государства Эво Моралеса уйти в отставку и отказаться от своего мандата. Приказ высшего военного руководства об отставке прозвучал после того, как президент Моралес согласился провести внеочередные выборы в ответ на обвинения в «нарушениях» и «манипулировании» октябрьским голосованием на выборах президента страны.

Тогда же миссия Организации американских государств (ОАГ) сообщила, что не может подтвердить результаты выборов, и призвала Боливию провести новые. Оппозиция настаивала на том, чтобы президент подал в отставку до истечения срока его полномочий в январе, что он назвал «попыткой переворота».

Ранее корреспондент ФАН в Ла-Пасе сообщал, что пришедшие к власти в результате госпереворота чиновники Боливии избавляются от неугодных сторонников президента Эво Моралеса.