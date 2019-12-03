США выгодно экономически и политически сотрудничество с ИГ в Сирии, уверен эксперт

Москва, 3 декабря. США открыто сотрудничают с боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 в Сирии. Это выгодно Вашингтону и политически, и экономически, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

С точки зрения эксперта, эта коллаборация выгодна Соединенным Штатам, ее цель заключается в том, чтобы завладеть государственной нефтью Сирии и извлечь для себя «предвыборную выгоду». В разговоре с Nation News Дандыкин заявил, что американцы сделали ставку на ИГИЛ и, в частности, на курдов — «как на единственный многомиллионный народ, который не имеет государственного образования».

«Они доверились американцам и превратились в их союзников, став пехотой в руках авиации США. <..> Самолеты бомбили города при поддержке курдских формирований, а они, в свою очередь, захватывали территории, даже те, где издавна проживали арабы», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Вашингтон не первый раз поддерживает боевиков, аналогичная ситуация была в Афганистане. США пытаются извлечь из этого сотрудничества выгоду на предвыборных разборках между республиканцами и демократами. Василий Дандыкин назвал информацию о «ликвидации» главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади информационным вбросом и провел параллель с сообщениями о «гибели» главаря запрещенной в России «Аль-Каиды»1 Усамы Бен Ладена. Примечательно, что эта информация была обнародована за год до выборов президента в США.

Собеседник издания заметил, что Вашингтон всегда действовал по принципу «разделяй и властвуй». Как заметил Дандыкин, «везде, куда Вашингтон входит с якобы «демократическими» целями, получается хаос».

«В дальнейшем история будет развиваться. Это общая тенденция поведения США и их союзников, которые заигрывают с определенными экстремистами, членами религиозных течений. А те потом выходят из-под контроля и создают проблемы», — резюмировал капитан первого ранга запаса, заметив, что так называемая борьба с терроризмом в Сирии — лишь повод для развертывания американского контингента на Ближнем Востоке.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования и рассказало о связи террористов с Соединенными Штатами, которые открыто поддерживают и защищают боевиков «Исламского государства»1.

Первая часть материала была посвящена либеральным СМИ, оказывающим поддержку террористическим организациям в Сирии. В частности, особое внимание в расследовании уделено журналисту «Новой газеты» Денису Короткову, который регулярно публикует псевдорасследования о событиях в Сирии. Кроме того, появилась информация о том, что он, возможно, сотрудничает с террористами ИГ1. Как рассказал ФАН мужчина по имени Малиф, именно Коротков лично общался с боевиками, а поездку в Сирию ему оплатил беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.