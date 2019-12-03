Трамп подтвердил расследование ФАН о воровстве нефти в Сирии

Воруя нефть у народа Сирии, американцы исходят из концепции, что они находятся выше международного права; США плевать на закон. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

США объявили о всевластии над сирийской нефтью

Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения нефти в Сирийской Арабской Республике (САР) и теперь могут делать с ними все, что захотят. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

По его словам, в начале конфликта в Сирии данные месторождения были захвачены боевиками «Исламского государства»1 (террористическая организация, которая запрещена в России). Затем американские военные якобы выбили террористов с нефтегазовых месторождений. Поэтому теперь они, по мнению американского лидера, принадлежат Вашингтону.

«По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил Трамп.

Однако ранее ФАН выпустил расследование, согласно которому Соединенные Штаты, наоборот, помогали «Исламскому государству». Американцы осуществляли секретные поставки вооружения, поддерживали боевиков беспилотниками, а также ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть.

Согласно подсчетам ФАН, которые основаны на данных министерства нефти и минеральных ресурсов САР, американцы добывают и продают нефти на 3,3 миллиона долларов в день или на 1,1 миллиарда долларов в год. И если до апреля 2019 года им приходилось оставлять себе только 25% от этой суммы, то после переговоров с курдскими главарями из SDF в Айн-Иссе, доход США от незаконной продажи нефти резко увеличился (70-80 миллионов долларов прибыли в месяц). В ходе заключенных договоренностей, американцы стали платить только главарям курдских террористов в обмен на лояльность.

На сирийских нефтегазовых месторождениях появились американские наемники Blackwater, а курдские боевики получили современные технологии для добычи, которую ранее не могли себе позволить. Кроме того, на месторождения США привезли своих инженеров-специалистов, которые помогли нарастить добычу в несколько раз.

«Плевать им на закон»

Как отметил Евгений Федоров, американцы, воруя сирийскую нефть, исходят из концепции, что они находятся выше международного права. Депутат напомнил, что то же самое они сделали с российским дипломатическим имуществом в США.

«Взяли и конфисковали дипломатические здания. И все. Сделали это в наглую, вопреки всем международным соглашениям. Они исходят из того, что являются источником права для права. Исходя из этого Трамп себя так и ведет. Да и американцы до него так себя вели. А когда они арестовывают наших граждан в разных частях мира и вывозят куда хотят и когда хотят. Это разве не то же самое? Плевать им на закон. Это и есть конструкция американского однополярного мира, в котором США считают себя установителями нового порядка, высшей инстанцией власти по отношению к остальным государства на Земле», — пояснил Евгений Федоров.

Что касается связи США и боевиков «Исламского государства», которое было опубликовано в расследовании ФАН, депутат обратил внимание, что еще несколько лет назад США, не стесняясь, открыто заявляли, что поставляли ИГИЛ1 инструкторов и оружие. «Это была официальная позиция, никто ничего не скрывал», — заметил депутат.

«Они молчат об этом последние пару лет. А если отмотать на три года назад, это был открытый процесс — создание ИГИЛ Соединенными Штатами. Это их регулярная воинская часть, которая выполняет задачи по обеспечению американского влияния в мире. США валяют дурака [когда говорят о том, что выбили боевиков «Исламского государства» с нефтегазовых месторождений]. Они с помощью ИГИЛ захватили [нефтегазовые месторождения], потом те им передали», — заключил Евгений Федеров.

«Трампа надо судить»

Политолог Владимир Карасев, комментируя заявление американского президента, выразил мнение, что Трампа нужно судить. Это определенно, справедливо и юридически законно. «Президент США сделал официальное заявление о том, что он вор, международный преступник, мошенник и оккупант», — добавил Владимир Карасев.

«Создав ИГИЛ, американцы вошли в богатую нефтью и благополучную Сирию. Захватив нефтегазовые месторождения, американцы объявили о конце проекта ИГИЛ и переходе к проекту «чужая нефть». Можно не сомневаться в том, что месторождения нефти будут аффилированы с частными структурами Трампа. И не зависимо от того, победит Трамп на выборах или нет, оккупированную территорию Сирии он будет считать своими завоеванными землями. Методы Дикого Запада, продвигаемые престарелым ковбоем, закончатся плачевно и для американских чвкшников, охраняющих нефтяные ресурсы и для самого Трампа. Либо сирийская нефть будет принадлежать сирийскому народу, либо она сгорит вместе с американскими военными», — заключил Владимир Карасев.

Ранее Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом».

1 Организация запрещена на территории РФ.