Столтенберг отказался назвать сроки вступления Украины и Грузии в НАТО

Лондон, 3 декабря. Украина и Грузия могут стать членами НАТО, но конкретных сроков для вступления нет, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года, что Украина и Грузия со временем войдут в альянс, остается в силе, но сроки его выполнения не определены», ― заявил Столтенберг, выступая на экспертной конференции NATO Engages в Лондоне.

Генсек НАТО добавил, что сейчас руководство Альянса сосредоточено на том, как помочь Украине и Грузии двигаться в направлении евроатлантической интеграции, проводить реформы, модернизировать вооруженные силы и институты в сфере обороны и безопасности. Но при этом отказался назвать сроки вступления Украины и Грузии в НАТО.

Он добавил, что в этих странах отмечается большое присутствия НАТО. Кроме того, сотрудничество с Киевом и Тбилиси выгодно НАТО, отметил Столтенберг, ведь эти страны отправляют своих солдат для участия в боевых миссиях Альянса, в частности в Афганистане.

Ранее в ходе конференции NATO Engages Столтенберг заявил, что НАТО должна обеспечить свое присутствие в Арктике и увеличить число арктической военной техники, но при этом не допустить роста напряженности с Россией.