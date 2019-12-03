Закон подводит под статус иноагента оппозицию и главредов либеральных СМИ

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал закон, расширяющий понятие «СМИ-иноагент», введенное в 2018 году. В новой редакции такой статус могут получить и физические лица, которые публикуются в СМИ, ранее признанном иноагентом, и распространяют информацию для неограниченного числа лиц. Кроме того, он обязывает СМИ-иноагента и признанного таковым гражданина учредить юрлицо и маркировать все свои материалы соответствующей пометкой.

Список СМИ-иноагентов за два года пополнили «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi)», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии» и «Север. Реалии». Автор законопроекта сенатор Андрей Климов уточнил, что закон об иноагентах-физлицах может коснуться 20-30 россиян. Об этом он сообщил ТАСС в ноябре.

Любопытно, что многие авторитетные издания оппозиционной направленности, которые выступили с резкой критикой закона, в эти списки не попали: иноагентами не числятся ни «Медуза», ни «Новая газета», ни «Медиазона», ни «Дождь», ни «Эхо Москвы». Но их публицисты и редакторы очень взволнованы, и нельзя сказать, что совсем без оснований.

Потенциальные иноагенты беспокоятся

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что новый закон — это «история выборочной атаки для абсолютного запугивания и для создания препонов протестующим, прежде всего — медиа, которые освещают протесты, используя информацию, приходящую отовсюду». Венедиктов не раскрывает, как именно закон мешает освещать информацию и протесты, учитывая, что никаких дополнительных ограничений к содержанию материалов он не налагает.

Но опасения Венедиктова отчасти понятны: его издание в 2017 году связывали с американским Broadcasting Board of Governors, но тогда доказательств финансовых отношений «Эха Москвы» с ними найти не удалось. Самое интересное, что о запросе на финансирование «Эха Москвы» из Конгресса США упоминали в докладе самого BBG. Также там фигурировали признанный позже иноагентом телеканал «Настоящее время» и «Дождь».

У «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова тоже много претензий к новому закону. Он считает, что закон можно направить против каждого пишущего гражданина, включая блогеров, публикующихся на иностранных платформах. Особенно если признанное иноагентом или иностранное издание публикует у себя материал. СМИ под внимание Генпрокуратуры и МИД в связи с иностранным финансированием не попадало: большая часть издания принадлежит коллективу, 24% — предпринимателю Александру Лебедеву и экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Даже Лебедев, которого называют одним из самых богатых россиян, живущих в Лондоне, финансирует «Новую» из своих частных средств, как и британскую Independent, владельцем которой является. По похожей схеме (помощь из-за рубежа, но в рублях и от частного лица с российским гражданством) мультимиллионеры Борис и Дмитрий Зимины поддерживают Алексея Навального, общество «Мемориал» (признано иноагентом), Сахаровский центр, журнал The New Times, а также издание Meduza.

Сам Муратов в интервью на радио «Эхо Москвы» недавно клялся, что его издание и автономная некоммерческая организация не получают ни копейки иностранных денег. Якобы только на коммерческой основе: когда материалы официально покупало иностранное СМИ, перепечатывая у себя. На таких условиях продавать статьи могут и издания с госфинансированием. Хотя многие эмигрировавшие за рубеж готовы были бы переводить средства для «Новой газеты», потому что читают ее.

«Мы бы могли купаться в деньгах. Потому что количество наших соотечественников, которые уехали за границу и читают газету, и хотели бы своим евро, швейцарским франком или долларом помочь газете, огромное количество. Просто огромное количество. Но наша даже система сбора денег устроена так, что ни один перевод из-за рубежа в нее невозможен. Ни одного гранта зарубежного мы не получаем. Хотя могли бы и, честно говоря, очень хотели бы», — признался он.

Но на вопрос о гонорарах своих сотрудников он отвечает уже не так уверенно: да, конечно, получают премии и платят с них налоги, но, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя, Муратов не отвечал более подробно. Такое беспокойство вызывает определенные подозрения, хотя Минюст не искал прицельно иностранных денег в «Новой».

Блогеры с иностранным капиталом против «клейма»

Помимо десяти СМИ, в списках иноагентов есть и около 140 НКО. В их число недавно попал и ФБК Алексея Навального: организацию признали иноагентом после перечисления трех крупных траншей из США и Испании. Есть у ФБК и собственный медиаресурс на YouTube «Навальный LIVE» с аудиторией более 30 тысяч человек, что дает основания считать его СМИ по закону. Все сотрудники фонда, материалы которых выходят на канале — а среди них есть Любовь Соболь, Кира Ярмыш, директор Леонид Волков и сам Навальный — могут попасть в число иноагентов-физлиц.

Пока что Генпрокуратура каналом Навального прицельно не интересовалась, но для признания Соболь и других иноагентами по новой поправке достаточно и факта работы на ФБК на официальной основе. Кроме того, живущий (опять-таки) в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин недавно открыто объявил о создании фонда в Британии, дающего возможность любому иностранцу или проживающему за рубежом россиянину посылать пожертвования в ФБК без помех анонимно.

Сам Навальный и директор ФБК Волков продолжают настаивать, что переводы в ФБК от американской Star-Doors.Com LLC испанского гражданина Роберто Фабио Монда — провокация российских властей, специально продуманная, чтобы признать его фонд иноагентом. Рассказали они об этом «Радио Свобода», что характерно.

Противники закона уже высказались, что поправка может коснуться и людей, не имеющих отношения к СМИ — например, ученых, получивших гонорары из-за рубежа за публикации в профильных изданиях или гранты от НКО-иноагентов за работу, и даже тех, кто репостит материалы СМИ-иноагента. Но глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин опроверг это и пояснил, что репосты не являются основанием для признания иноагентами частных лиц. Когда закон был в стадии обсуждения, 59 писателей, ученых, музыкантов, журналистов и правозащитников подписали коллективное письмо к президенту с просьбой не принимать этой поправки.

Авторы письма назвали статус иноагента (который в России вообще не налагает какие-либо дополнительные проблемы с публикациями и обязанности по цензурированию содержания) «позорным клеймом» в глазах соотечественников и высказали мнение, что закон нарушает право граждан на получение информации из любых источников. Хотя по факту задача закона — добиться большей открытости в финансовом плане. Обществу и государству важно знать, кто оплачивает тот или иной информационный продукт, в чьих интересах и по чьему заказу он публикуется — только так и можно делать осознанный выбор.