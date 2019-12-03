Россиянин Олег Никитин арестован в США по обвинению в финансовых махинациях

Вашингтон, 3 декабря. Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России Олега Никитина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Никитин был задержан в городе Саванна, который находится в штат Джорджия. Вместе с ним были задержаны двое граждан Италии. По данным Минюста США, в настоящее время арестованные находятся под стражей. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Никитин является главой российской компании KS Engineering.

Американский минюст подозревает россиянина и двух граждан Италии в сговоре с целью отмывания денег, а также в финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения. Аналогичные обвинения были предъявлены еще одному гражданину России Антону Черемухину и гражданину США.