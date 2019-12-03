Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Россиянин Олег Никитин арестован в США по обвинению в финансовых махинациях

69
0 Оставить комментарий

Россиянин Олег Никитин арестован в США по обвинению в финансовых махинацияхВашингтон, 3 декабря. Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России Олега Никитина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Никитин был задержан в городе Саванна, который находится в штат Джорджия. Вместе с ним были задержаны двое граждан Италии. По данным Минюста США, в настоящее время арестованные находятся под стражей. В ближайшее время они предстанут перед судом.
Никитин является главой российской компании KS Engineering.

Американский минюст подозревает россиянина и двух граждан Италии в сговоре с целью отмывания денег, а также в финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения. Аналогичные обвинения были предъявлены еще одному гражданину России Антону Черемухину и гражданину США.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров