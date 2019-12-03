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Макрон предложил заключить новый ДРСМД с участием Европы

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Макрон предложил заключить новый ДРСМД с участием Европы

Москва, 3 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна стать одной из сторон нового Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Такое мнение французский лидер выразил на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Лондоне, сообщает РИА Новости.

«В связи с решением прекратить договор о РСМД, мы должны строить новые вещи, на новой базе… Надо понимать, какая новая природа отношений с Россией. Я хочу, чтобы в этих переговорах голос Европы был учтен, чтобы она была частью этого нового договора», — отметил Макрон.

Напомним, США расторгли Договор 2 августа 2019 года, обвинив Россию якобы в нарушении соглашения. Российская сторона опровергла обвинения, назвав их несостоятельным и отметив накопившиеся претензии по поводу выполнения соглашения самими американцами.

ФАН сообщал, что Россия не собирается первой размещать попавшее под запрет вооружение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что РФ произведет такие ракеты, но не будет их размещать, пока этого не сделают США. СМИ уже сообщали о том, что США приступили к испытаниям ранее запрещенных ракет.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить новый ДРСМД с участием России и Китая, чтобы избежать начала гонки вооружений.

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