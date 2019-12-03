Ученые установили связь между чисткой зубов и сердечными заболеваниями

Сеул, 3 декабря. Регулярная чистка зубов снижает риск развития сердечной недостаточности. К такому выводу пришли южнокорейские ученые, проведя исследование.

Они установили, что люди, которые не менее трех раз в день пользуются зубной щеткой, на 10% реже сталкиваются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Оказалось, что, если редко чистить зубы, в ротовой полости скапливается огромное количество бактерий, которые попадают в кровь.

Это может привести к развитию сердечной недостаточности или мерцательной аритмии. Чтобы проверить свою теорию, исследователи изучили историю болезни более 160 тыс. пациентов в возрасте от 40 до 79 лет. У 3% наблюдавшихся развивалась мерцательная аритмия, у 5% — сердечная недостаточность. При этом пациенты, чистящие зубы 1-2 раза в сутки или реже, встречались на 10-12% чаще. А люди, которые чистят зубы 3 раза в день, оказались в более здоровой группе.

В то же время ученые не считают, что регулярная чистка зубов может стать панацей в плане профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо более детально изучить вопрос, чтобы понять, как поддержание гигиены во рту влияет на остальной организм.

Ранее сообщалось, что все те же корейские ученые установили связь между употреблением алкоголя и развитием аритмии. Они пришли к выводу, что риску наиболее подвержены люди, которые пьют небольшие порции, но часто. Для этого ученым пришлось изучать данные 9,7 миллиона человек. Пациенты в течение восьми лет наблюдались у кардиолога.