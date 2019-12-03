В Африке появилось два инновационных завода

Африка расширяет спектр технологий — в Уганде и Руанде планируется в ближайшем будущем запустить производство электромобилей, в настоящее время уже строятся два завода. Об этом сообщает издание Daily Monitor.

При помощи китайских партнеров госкомпания Kiira в Уганде планирует отладить широкомасштабное производство электрических автобусов собственной конструкции Kayoola. Согласно задумке, их «выносливость» будет равна 300 км на одной зарядке со способностью к перевозке до 90 пассажиров в противовес дизельным автобусам, которые вмещают только 65 человек.

Немецкий концерн Volkswagen в Руанде также начал процесс отладки сборки электромобилей, а компания Siemens обязалась оборудовать 15 зарядных станций в Кигали. Местные компании также не отстают от тренда на электрические средства передвижения — в Ampersand стартовали продажи электровелосипедов, способных проехать 75 км.

Исходя из этих данных, обе африканские страны таким образом оказались лидирующими в сфере технологического прогресса по части электротранспорта несмотря на успехи других стран. Например, финская компания Ekorent в Кении уже приступила к использованию электрических такси — Ekorent обеспечила крупные торговые центры столицы пятью зарядными станциями. Жители Танзании наслаждаются сафари на электромобилях — проект поддерживается правительством страны. Эфиопия работает над производством собственных электрических велосипедов со скоростью 40 км/ч и запасом хода на 60 км.