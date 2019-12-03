МИД РФ обвинил Уилана в симуляции болезни для шумихи и очернения России

Москва, 28 ноября. Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан изображает из себя больного и занимается симуляцией с целью создать вокруг себя искусственную шумиху, заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Уилан получает квалифицированную помощь от врачей СИЗО и от специалистов из других больниц Москвы. В сентябре для него организовали комплексное обследование в одной из столичных клиник, и никаких опасных заболеваний не выявили. Уилану предложили провести операцию, чтобы устранить небольшое недомогание, но он сам от нее отказался и ограничился медикаментозным лечением.

Кроме того, дипломаты США, Великобритании, Ирландии и Канады (Уилан является гражданином этих четырех стран. — Прим. ФАН) имеют к нему постоянный еженедельный доступ. Однако это не мешает властям США напрямую и через подконтрольные СМИ заявлять о том, что власти РФ якобы «без вины» содержат Уилана в заключении и не оказывают ему надлежащую медицинскую помощь.

«Налицо очередная массированная кампания дезинформации, нацеленная на очернение образа России», — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, в Россию Уилан въехал по паспорту гражданина США с туристической визой. Его задержали в Москве 29 декабря 2018 года с поличным при осуществлении разведывательной операции. Факт его шпионской деятельности полностью задокументирован.

30 августа этого года ему предъявили окончательное обвинение, а с 4 сентября он знакомится с материалами уголовного дела. При этом, как отметили в министерстве, делает это Уилан крайне медленно, «сознательно затягивая чтение, хотя сроки начала суда, на котором будут представлены доказательства его вины, зависят именно от завершения этого процесса».

Уилан жаловался не только на здоровье, но был недоволен и условиями содержания в СИЗО, и действиями следователей. И ни разу эти жалобы не подтвердились.