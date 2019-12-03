Эрнст объяснил, почему в фильме о событиях 1825 года звучит Nirvana

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст выразил уверенность, что за последние несколько столетий люди не изменились. По его мнению, музыка культовой американской группы Nirvana органично ложится на события 1825 года, которые показаны в фильме «Союз спасения», передает корреспондент Федерального агентства новостей с закрытого показа новой картины.

Фильм, рассказывающий о знаменитом Восстании декабристов, был показан не полностью — только некоторые его моменты. Дело в том, что до сих пор идет мастеринг: создателям надо успеть закончить производство до 26 декабря, когда состоится всероссийская премьера. Дата выбрана не случайно: попытка госпереворота, о которой рассказывает фильм, если брать новый календарный стиль, произошла за пять дней до наступления 1826 года.

До сих пор неизвестен хронометраж кинокартины. Эрнст объяснил, почему.

«Получилось хорошее блюдо, но иногда часть продуктов должна перегореть и перевариться для того, чтобы оставшаяся часть доставила удовольствие, — убежден продюсер. — Мы выбросили несколько [сюжетных] линий. Если бы они были включены, тогда бы объем [увеличился]. А у нас принцип, что мы не делаем фильм дольше 2 часов 20 минут. Этот даже короче получился».

Гендиректор Первого подчеркнул, что во время работы над «Союзом спасения» его создатели обработали большое количество исторического материала, чтобы максимально правдиво рассказать о событиях, которые происходили в то время в России.

«Выводы мы никакие не навязываем, каждый волен делать свои, — уточнил Эрнст. — Но мы рассчитываем на умную, мыслящую аудиторию. У нас нет ни одного события, исторически недостоверного».

Фильм должен показать российскому зрителю, что отечественная киноиндустрия существует и находится в конкурентной среде с тем же Западом, заметил продюсер. Такое кино просто необходимо снимать, подчеркнул он.

«Знаете, у нас большая практика: мы, начиная с «Дозоров» («Ночной дозор» и «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова. — Прим. ФАН), продавали фильмы на международный рынок, — напомнил он. — И у Первого канала сериалов в Netflix больше, чем у кого бы то ни было».

Например, телесериал «Троцкий», по словам Эрнста, посмотрели многие его иностранные друзья.

«Троцкий» уже в значительной степени — международный бренд. Качество этого продукта вполне [всех] устроило, — заявил он. — Но мы не ставим себе задачу захватить мировой рынок. Сейчас нас интересует в первую очередь российский зритель».

Гендиректор Первого канала вспомнил советский фильм «Звезда пленительного счастья», снятый в 1975 году.

«Вот как трактуют его люди, а я много кого об этом спрашиваю, — отметил он. — Знаете, как? «Не обещайте деве юной любови вечной на земле». Мы никому не навязываем никаких идей. Просто говорим о том, что вот это было так».

Эрнст добавил, что на вопрос «Сколько народу погибло тогда на Сенатской площади?» большинство россиян ответит, что знает про убийство генерала Михаила Милорадовича.

«И это люди с высшим образованием, — воскликнул он. — А то, что там погибло почти 1300 человек, не знает никто. Уверен, что подавляющее большинство присутствующих здесь даже было в курсе, что тогда стреляли картечью».

По мнению Эрста, многие или даже все жители России знают про декабристов.

«Вернее, не так — все слышали про декабристов, — тут же пояснил он. — Что пятерых там повесили, а остальные с женами [отправились] в Сибирь. Давайте честно скажем, что большинство людей — обладатели вот такой декабристской информации».

Эрнст отметил, что в фильме немало компьютерной графики.

«Знаете, тот Петербург в значительной части выглядел совсем по-другому, чем сейчас, — отметил он. — Хотя два основных здания [на Сенатской площади], в общем-то, стоят. Спрашиваю у своих сотрудников из Питера: «Скажите, а где все это было? Где кто стоял, где был император?» Никто не может ничего ответить».

Благодаря компьютерной графике в фильме показана точная геопозиция. Зрители смогут видеть, где точно все происходило.

«Историки знают. Мы [теперь] знаем, поэтому рассказываем всем остальным», — подчеркнул гендиректор Первого канала.

Любопытный момент — во время показа кровавого расстрела из пушек на Сенатской площади фоном идет композиция Nirvana. Корреспондент ФАН задал Эрнсту вопрос, органично ли она, на взгляд продюсера, ложится на те события.

«На все 100%, абсолютно, — заверил он. — Вообще, у нас в фильме очень много музыки последних 20-30 лет. Тогда такой музыки не было, но люди были такие же. Они бы с удовольствием послушали все это. Люди не меняются. Вернее, меняются за тысячелетия. А за какие-то жалкие столетия с людьми ничего не происходит. За последние сотни лет ничего не изменилось».

Добавим, что кинокартину с девизом «Мы вышли. Нам не вернуться» снял Андрей Кравчук — автор таких известных и нашумевших работ, как «Итальянец», «Адмирал» и «Викинг». Одним из авторов сценария выступил Никита Высоцкий, а роли сыграли такие популярные актеры, как Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Иван Колесников, Алексей Гуськов, Александр Устюгов и многие другие.