Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Осташко призвал применить закон об иноагентах к сотрудникам «Новой газеты»

36
0 Оставить комментарий

Осташко призвал применить закон об иноагентах к сотрудникам «Новой газеты»

Москва, 3 декабря. Политический аналитик, главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко заявил, что закон о физлицах-иноагентах нужно в первую очередь применить к сотрудникам «Новой газеты».

По словам эксперта, закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов, согласно которому иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих денежные средства от зарубежных спонсоров, действительно, инициатива важная.

«Это, считаю, нужная инициатива, и первые, к кому, на мой взгляд, этот закон нужно применить, как и закон о физлицах-иноагентах, — это сотрудники «Новой газеты», которые лепят фейки один за другим. Я вообще не понимаю, как это может называться журналистикой! Пусть работают в тех странах, где им комфортно!» — возмутился Осташко.

Эксперт в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что «Новая газета» регулярно публикует фейки по Сирии с явным фотошопом, однако речи о том, чтобы лишить статуса СМИ это издание, не идет, хотя соответствующие законы на этот счет есть.

«Но даже если «Новую газету» лишат статуса СМИ, кто им будет мешать работать в информационном пространстве как сайт, портал, блогерская площадка и так далее?» — поинтересовался Осташко.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров