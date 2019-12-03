Осташко призвал применить закон об иноагентах к сотрудникам «Новой газеты»

Москва, 3 декабря. Политический аналитик, главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко заявил, что закон о физлицах-иноагентах нужно в первую очередь применить к сотрудникам «Новой газеты».

По словам эксперта, закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов, согласно которому иностранными агентами могут признать физических лиц, сотрудничающих со СМИ-иноагентами и получающих денежные средства от зарубежных спонсоров, действительно, инициатива важная.

«Это, считаю, нужная инициатива, и первые, к кому, на мой взгляд, этот закон нужно применить, как и закон о физлицах-иноагентах, — это сотрудники «Новой газеты», которые лепят фейки один за другим. Я вообще не понимаю, как это может называться журналистикой! Пусть работают в тех странах, где им комфортно!» — возмутился Осташко.

Эксперт в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что «Новая газета» регулярно публикует фейки по Сирии с явным фотошопом, однако речи о том, чтобы лишить статуса СМИ это издание, не идет, хотя соответствующие законы на этот счет есть.