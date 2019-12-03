Директор Эрмитажа пообещал, что сокровища скифов вернутся в Крым



Санкт-Петербург, 3 декабря. Глава государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил уверенность в том, что экспонаты выставки крымских музеев, предоставленные на выставку в Нидерланды в 2014 году, все же будут возвращены на крымскую землю. Так Пиотровский ответил на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей относительно перспектив урегулирования проблемы «скифского золота».

«Разумеется, экспонаты вернутся в свои музеи. Вещи, находившиеся в музее, в музее должны и оставаться, и абсолютно все равно, под контролем какой политической власти находится этот музей», — уверен глава Эрмитажа.

Образцы древнего искусства должны вернуться в крымские музеи «и по закону, и по честности, и по справедливости», указал Пиотровский. Однако сейчас данный вопрос не может быть решен, признал руководитель Государственного Эрмитажа.

«Здесь сложная ситуация, так как экспонаты выставки принадлежат и музею, и государственному музейному фонду Украины», — пояснил он.

Страшные продажи из музеев 1920-1930-х годов из запасников были результатом существования общегосударственной собственности на экспонаты музеев.

«Думаю, на самом деле лучше ждать, пока улягутся политические страсти. В нынешней ситуации, когда у нас такие плохие отношения с Нидерландами (а в ближайшее время они станут еще хуже), ожидать от судов решения о возвращении коллекции не приходится», — отметил Пиотровский.

Для возвращения крымских древностей необходимо время, считает руководитель музея.

«Лучше пусть они пока полежат в ящиках, как у нас в свое время полежало кувейтское золото», — заключил директор Эрмитажа.

Пиотровский также отметил, что часто употребляемое название «скифское золото» является некорректным.

«Это никакое не скифское золото. В основном это небольшие каменные вещи, например, изображение змееногой богини из Керчи», — указал он.

Коллекции скифских древностей находились на выставке в Нидерландах во время воссоединения Крыма с Россией. Голландская сторона отказалась их вернуть в Крым, сославшись на геополитическую ситуацию. В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил отдать коллекцию Украине, однако музеями Крыма была подана апелляция. К рассмотрению дела приступили спустя почти два года — в марте 2019 года.