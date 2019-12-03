Россияне обсуждают поступок щедрого сибиряка, заплатившего за пассажиров маршрутки

Москва, 3 декабря. Россиянин стал объектом обсуждения в соцсетях после того, как оплатил проезд пассажирам маршрутного такси.

В Новосибирске неизвестный мужчина проехал весь путь следования маршрутки, оплачивая проезд всем садящимся в нее пассажирам.

«Я увидел, что маршрутка подъезжает, и подбежал, по-быстренькому заскочил. Он мне сказал, что сегодня проезд бесплатный», — рассказал один из свидетелей щедрого поступка сибиряка.

Неизвестный россиянин так и не объяснил причин своей щедрости попутчикам, вызвав волну обсуждений в социальных сетях.

«Может, он пьяный был?», «Остальные пассажиры хоть «спасибо» говорили?», «На спор еще и не такие вещи делают», «Хороший парень, добрый поступок», «Вдребезги разбил привычный устой. Респектище!», — так комментировали пользователи соцсетей необычный поступок сибиряка.

Журналисты из новосибирского издания Ngs.ru нашли щедрого мужчину, которым оказался предприниматель из Барнаула Денис Сагайдак. Он пояснил, что не ожидал популярности в Интернете из-за своего поступка и действовал сугубо из своего личного желания.

«В первую очередь это не какая-то акция, это не праздник никакой, не день рождения, не наркоман я. Это внутреннее намерение какое-то сработало, желание просто сделать вот такое», — заявил мужчина.

Всего он потратил за поездку более 1200 рублей, оплатив проезд, который стоит 30 рублей, 41 пассажиру. Сибиряк также рассказал, что к нему присоединился сам водитель маршрутного такси, который возвращал пассажирам переданные за проезд деньги.