Осташко призвал уволить Венедиктова за трату госсредств на нерентабельное «Эхо Москвы»

Москва, 3 декабря. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов самопровозгласил себя «совестью нации» и эксплуатирует этот образ, но при этом покрывает правонарушения сына и сознается в харассменте, заявил политический аналитик, главред издания Politrussia Руслан Осташко.

Осташко возмутился, что Венедиктов присвоил себе звание «совесть нации», но при этом даже не смог воспитать своего сына. Венедиктов-младший был виновником ДТП, катается на крышах автобусов, оскорбляет кавказские народы и уклоняется от службы в армии, но ему все сходит с рук. Неудивительно, что молодой человек вырос таким, если его отец с гордостью рассказывает про то, как будучи учителем, «потрахивал» школьниц. Сложно представить, что в любой другой европейской стране человека, сознавшегося в харассменте, не лишили бы должности.

«При огромной волне движения #metoo и против харассмента это представить себе невозможно! Но у нас почему-то одним позволено больше, чем другим», ― заявил Осташко в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Что касается профессиональных успехов Венедиктова, то и здесь возникает много вопросов. Радиостанция «Эхо Москвы» находится в глубоком кризисе и является убыточной. Все расходы убыточного радио покрывает государственная компания «Газпром». Фактически, все убытки «Эха Москвы» компенсируются из госсредств.

«У народа возникает закономерный вопрос: а с какого перепуга мы должны финансировать убыточную радиостанцию, которая поливает грязью нашу страну, и которую слушают от силы 2—3% населения исключительно в Москве», ― отметил аналитик.

Венедиктов не может сделать радиостанцию рентабельной. На Западе столь неэффективного менеджера давно бы уволили, но Венедиктова холят и лелеют.

«Не понимаю, в какой еще стране мира такая радиостанция могла бы существовать за госсчет, и почему наше государство настолько мазохистское, что позволяет существование за госсчет таких радиостанций?» ― возмутился Осташко.

Эксперт подчеркнул, что высказывать свои суждения и «поливать грязью» страну может каждый, но делать это за собственный счет. Кроме того, провозгласивший себя «совестью нации» человек не может покрывать своего сына, который должен служить в армии, спускать ему с рук преступления и при этом готовить себе другое гражданство.