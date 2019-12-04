Выпускники российских школ напишут итоговое сочинение 4 декабря

Москва, 3 декабря. Российские выпускники будут писать итоговое сочинение 4 декабря. Свои пожелания школьникам передала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Васильева отметила, что в этом году, на ее взгляд, прекрасные темы для сочинений.

«Хочется, чтобы каждый из 680 тысяч ребят, которые сегодня приступят к написанию, подошел к этому процессу осознано и выбрал наиболее близкую себе тему, раскрыв в ней свои мысли и чувства, — подчеркнула она. — Школа, несомненно, должна быть ведущим институтом, прививающим и пробуждающим интерес у подростков к чтению, к пониманию классической литературы. В системе отечественного образования сочинение — проверенный временем формат для многих поколений, и мы продолжим его развитие».

Напомним, благодаря прямым поручениям президента России сочинение полноценно «вернулось» в школу в качестве одного из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

В этом году сочинение напишут порядка 680 тысяч человек. 11-классники смогут выбрать тему из направлений, утвержденных ранее Советом по вопросам проведения сочинений в выпускных классах. Конкретные темы сочинений ребята узнают уже только на самом экзамене.

Итоговое сочинение также смогут написать выпускники прошлых лет и использовать свои результаты при поступлении в вузы. На сочинении проверяется умение школьника выстраивать связанный текст по заданной теме, используя аргументы с опорой на литературные источники.

В сентябре заслуженные учителя РФ ответили на критику главы Сбербанка Германа Грефа в адрес ЕГЭ и идею «убить» экзамены. Педагоги подчкрнули, что школьные экзамены отменить невозможно.