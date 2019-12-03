Автоэксперт посоветовал работать над инфраструктурой дорог, а не понижать скоростной порог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать вопрос о снижении так называемого нештрафуемого порога превышения скорости. В настоящий момент водители могут превысить максимально допустимую скорость вождения на 20 километров в час и не получить за это штраф. Главой правительства предлагается снизить это значение до 10 километров в час. Данная мера хоть и вносит свой вклад в обеспечение безопасности на дорогах, но не является достаточной, заявил Федеральному агентству новостей автоэксперт Вячеслав Субботин.

«На самом деле скоростной режим косвенно влияет на безопасность, — признался собеседник ФАН. — Уменьшение скорости на 10 или даже на 20 километров в час мало что изменит со смертностью на дорогах. Намного больше она зависит от дорожной инфраструктуры. А с этим у нас беда: дороги часто не разделены между собой по потокам движения, что приводит к лобовым столкновениям — самым страшным видам аварий; на обочинах почти никогда нет ограждений — машина может просто взять и скатиться в овраг! И тут уже не столь важно, с какой скоростью автомобиль это сделает — 60, 70 или 80 километров в час, итог будет один».

Субботин вспомнил трагедию, произошедшую в Забайкалье 1 декабря, когда водитель рейсового автобуса, переезжая мост, не справился с управлением, и автомобиль, пробив перила, упал на лед. В результате аварии погибло 19 человек.

«Да все потому, что там ограждений не было, — уверен автоэксперт. — Просто прутики торчали, которые даже велосипедиста бы не спасли».

Также, по его словам, повсюду необходимо создать разноуровневые перекрестки, а также подземные и надземные пешеходные переходы, чтобы снизить вероятность пересечений людских и транспортных потоков. Субботин рассказал и о том, для чего в принципе нужны «нештрафуемые пороги».

«Это скидка на погрешность недостатков автомобиля, приборов, шин, реакции человека за рулем и погрешность самих приборов, замеряющих скорость. 20 километров в час — это идеальный «люфт», не большой и не маленький, а то, что надо», — уверен собеседник ФАН.

Он выразил надежду, что после обсуждения идеи о снижении «порога» в правительстве все останется так, как есть сейчас.