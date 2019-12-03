США готовили ИГ как свой особый спецпроект для дестабилизации Сирии, считает эксперт

Москва, 3 декабря. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 является самым настоящим спецпроектом США по достижению конкретных целей на Ближнем Востоке, считает политолог, востоковед и публицист Андрей Онтиков.

По его мнению, главаря ИГ1 Абу Бакра Аль-Багдади готовили спецслужбы США, пока террорист отсиживался в американской тюрьме в Ираке. Онтиков также напомнил о данных, представленных ранее Минобороны, которые подтверждают сотрудничество США с боевиками этой группировки.

«Минобороны РФ ранее предоставляло материалы, что лидеров боевиков эвакуировали из окружения, вывозили. Нельзя забывать и о том, после освобождения аль-Багдади началось резкое и достаточно быстрое восхождение «Исламского государства» в Ираке и Сирии», — заявил он в комментарии изданию Newinform.

Эксперт подчеркнул, что у любой террористической группировки всегда есть совершенно официальный и конкретный спонсор. Вариант, что собралась группа людей в 100-200 или тысячу человек, взяла в руки оружие и решила, что-то захватить, невозможно: «Они будут моментально вычислены».

«Лично я считаю ИГИЛ1 американским проектом по достижению совершенно конкретных целей на Ближнем Востоке», — резюмировал Онтиков.

Напомним, в конце ноября Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть своего масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством». Был вскрыт и подтвержден факт связи ИГ с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. По данным источников ФАН, Коротков способствовал утечке персональных данных военных РФ в открытый доступ, а взамен получал от боевиков сводки, которые потом использовал в своих лживых расследованиях. При этом заказчиком этих фейковых материалов были США. Ценные указания журналисту передавал судимый экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. 2 декабря вышла вторая часть расследования. В нем один из бывших членов террористической группировки, назвавшийся Малифом, признался, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от США. Более того, по его словам, он лично принимал участие в выгрузке целой партии грузов, которую Белый дом отправил в сирийскую деревню Дженеэйну.





1 Организация запрещена на территории РФ.